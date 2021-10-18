Холодильники вже не для ковбаси: у мережі показали, що окупанти роблять з померлими від COVID-19

На окупованих територіях ситуація з коронавірусом стає загрозливою. Бойовики уже не мають де складати тіла померлих.

У хід пішли морозильні камери супермаркета. Принаймні такі повідомлення є у соцмережах від жителів окупованих територій.

До речі У МОЗ допустили розширення червоної зони найближчим часом

Холодильні камери для померлих

Як повідомляють у телеграмі, критична ситуація з померлими в окупованій Макіївці. На територію покинутого супермаркету "Амстор" періодично заїжджають автомобілі швидкої допомоги та вантажні авто.



Вантажівка і швидка, які їдуть на територію "Амстору" / Фото з телеграм-каналу "Донетчанин"

Мені повідомили, що було ухвалено рішення використовувати морозильні камери (вищезгаданого супермаркету) для тимчасового зберігання трупів людей померлих від COVID-19,

– зазначається у дописі.

Автор додає, що колись ці камери використовували для виробництва ковбасних виробів. Всього їх там 4 і вони досить місткі.

Ситуація з COVID в окупованому Донбасі

За офіційною статистикою, 16 жовтня у псевдореспубліці виявили 805 нових випадків коронавірусу, помер 91 пацієнт. Для порівняння на всій території неокупованої України за добу 16 жовтня 277 пацієнтів.

При тому, так зване "міністерство охорони здоров'я" не проводить дослідження на COVID-19 у вихідні. Тому свіжіших даних немає.

Загалом же з 1 до 14 жовтня від коронавірусу померли 806 людей, і це лише за офіційною статистикою. Псевдовлада грозиться додатковими обмеженнями і обіцяє збільшити кількість пунктів щеплення.