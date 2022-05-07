Холодноярівці гарно відсвяткували День піхоти: знищили ворожий Т-72

Українська армія щодня перетворює на металобрухт чималу кількість російської військової техніки. Один з таких випадків показали бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Вони опублікували відео, як вже догорає російський танк Т-72. Дим від нього йде в чистому полі, а навколо нікого з ворогів вже немає. Відтак безпілотник, який знімає підбитий танк, може підлетіти до нього доволі близько.

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Знищили ворожу техніку 6 травня. Саме в цей день в Україні відзначають День піхоти.

"Це свято тих, хто боронить нашу незалежність, хто проливає за неї кров. Для того, аби відзначити особливі бойові заслуги, мужність, відвагу та героїзму особового складу військових частин та зʼєднань, президент Володимир Зеленський заснував відзнаку "За мужність та відвагу" і відзначив нею 93 окрему механізовану бригаду "Холодний Яр" і ще шість піхотних бригад", – написали з цього приводу "холодноярівці".

Де саме було знищено танк – не вказано. Цілком можливо, що на Харківщині на Ізюмському напрямку, де також воюють бійці "Холодного Яру".

Не вказано також, як саме його було підбито. Зважаючи, що навколо немає слідів від удару артилерії, цілком ймовірно, що знищили його за допомогою протитанкового ракетного комплексу. Перед тим було неодноразово зафіксовано, як "холодноярці" нищать ворогів за допомогою NLAW. Хоча вони активно використовують і артилерію, а для прицільного вогню використовують безпілотники.

Станом на 7 травня за 72 дні війни українські захисники загалом. Лише за 6 травня вдалося знищити 12 танків ворогів.

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Варто відзначити, що димить танк в чистому засіяному полі. Відтак в коментарях до відео чимало користувачів обурюються нахабству російських окупантів, які вирішили поїхати через таке поле. І дякують українським захисникам, що вони знищили таку наволоч.

Дивіться відео знищено російського танку Т-72