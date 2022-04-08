Хотів салютів, а отримав повістку: у Чернівцях затримали чоловіка, який запускав феєрверки

У Чернівцях чоловік додумався запустити салют під час воєнного стану. Поліцейські швидко його знайшли, а згодом він отримав спеціальний "приз" – повістку.

38-річного чоловіка вдалося знайти завдяки місцевим мешканцям: вони обурилися, що хтось запускав феєрверки, і зняли все на відео.

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Чоловіка оперативно затримали

Поліцейські за допомогою відео швидко знайшли місце, де запускали салюти: виявляється, що чоловік робив це зі свого подвір’я і взагалі не дотримувався правил безпеки.

Він пояснив, що запустити феєрверки попросили його діти. А він якраз мав вдома піротехніку.

На чоловіка склали адмінпротокол про порушення використання піротехніки. А також – запросили до військкомату, де йому вручили повістку.

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