Хотів забрати ще один, – Зеленський подарував Чарльзу iPad, який дозволяє стежити за фронтом

Зеленський під час виступу в Лондоні закликав Європу діяти рішуче для зміцнення безпеки. Він наголосив на важливості спільної оборони та технологій у сучасній війні.

Також глава держави поділився деталями розмови з королем Чарльзом III, яка викликала усмішки в залі. Це відбулося під час виступу у парламенті Великої Британії.

Що таке розповів Зеленський?

Під час виступу Зеленський заявив, що Україна разом із партнерами вже вибудувала ефективну систему взаємодії між фронтом і оборонною промисловістю. За словами лідера держави, у нас налагоджена тісна співпраця між фронтом і нашою оборонною індустрією. І у нас є ще щось – майстерність та гнучкість українських солдатів.

Він наголосив, що Європа має не лише потенціал, а й місію – захищати не лише себе, а й те, у що вірить. За словами Зеленського, йдеться про фундаментальні цінності: "Ми віримо в людей, у їхні права та свободи. Ми віримо в культуру, і ми хочемо, щоб народи жили у справжньому мирі".

Президент також акцентував, що Європа повинна діяти вже зараз.

Разом Європа є глобальною силою, без якої світ не може обійтися. Ми мусимо нарощувати цю силу. Ми маємо діяти зараз, щоб майбутні покоління могли сказати – ці лідери врятували Захід, коли це було найважливіше,

– сказав він.

Окрему увагу Зеленський приділив питанням оборони та технологій. Президент закликав партнерів до максимально тісної співпраці.

Він також пояснив значення сучасних систем управління війною. Зокрема, Зеленський показав спеціальний планшет для моніторингу бойових дій у режимі реального часу. За його словами, на пристрої можна бачити ситуацію на передовій, включно з переміщенням сил і результатами бойових зіткнень.

Під час виступу президент згадав і про зустріч із Чарльзом III. За його словами, після того, як він подарував королю планшет, той запитав неочікувану річ.

Його Величність запитав мене, чи є у мене ще один iPad. Я відповів, що залишився лише мій власний і я не можу його віддати. У відповідь, король пожартував, що тоді поділиться ним із прем’єр-міністром,

– розповів Зеленський.

Що ще відомо про унікальний планшет?