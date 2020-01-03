Хотів прикрасити на свій смак: у Франківську чоловік виліз на головну ялинку міста
Працівники "Муніципальної Варти" під час патрулювання центру Івано-Франківська побачили чоловіка, який виліз на головну ялинку.
Інспектори зняли чоловіка з ялинки і викликали працівників поліції, повідомляє у фейсбуці "Муніципальна Варта".
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Чоловік пояснив поліцейським, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.
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