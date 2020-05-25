Ржавый фасад: в Чили переделали ферму на большой жилой дом: фото

На юге Чили архитектор Бальтазар Санчес разработал проект дома на территории старой фермы. Здание подверглось значительной реконструкции и кардинальным изменениям внутри, однако внешне уцелевший ржавый фасад решили оставить вообще без изменений.

Владелец хотел расширить здание до 400 квадратных метров, но при этом не достраивать еще один этажа, пишет Archdaily.

К теме: 2100 метров над уровнем моря: в ЮАР обустроили дом в старом сарае

Архитектор решил максимально расширить пространство, и достроить еще один сарай, которые позже соединили двумя коридорами.

Прибрежный климат вносит свои коррективы в строительство в Чили / фото: Archdaily

Также владельца особенно волновала звукоизоляция помещений, поэтому внутренние дворики стали буферной зоной между двумя частями жилья. Такая возможность позволила восстановить сад на участке и обеспечить каждую комнату хорошей звукоизоляцией.

Сохранение старой облицовки фасада было одним из условий от владельца / фото: Archdaily

Жилище стоит на берегу моря, поэтому дом был построен на столбах в землю из-за влажности почвы и неровной местности.

На одной из стен пришлось заменить облицовку / фото: Archdaily

Фасад новой части здания облицовывали гофрированным металлическим листом, который окисляется и в будущем получит особый соляной рисунок.

Внутри в роли облицовки использовали дерево / фото: Archdaily

Вас может заинтересовать: Бункер с морской панорамой: фото бетонных комнат старого пансионата

Все убранства интерьера также являются сосновыми (мебель и облицовки), что придает дому "честный" вид, как хотел владелец.