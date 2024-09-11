Яких дизайнерських рішень варто уникати, щоб будинок виглядав охайно та доглянуто, розповідаємо далі.

До теми 10 дизайнерських "правил", які насправді є повною брехнею

Забагато різноманіття

У міру того, як максималізм стає все більш популярним, змішування та поєднання кольорів і візерунків також стає трендовим. Це чудовий спосіб додати індивідуальності простору, однак занадто багато суперечливих принтів й відтінків може зробити його безладним. Найкраще обирати менше малюнків і робити їх та яскраві тони акцентними, щоб дім виглядав продумано.

Занадто велика кількість мистецтва

Фотографії на стінах та картини – це чудовий декор. Проте хороших речей також може бути забагато. Великою кількістю зображень легко перевантажити кімнату. Щоб цього уникнути, розподіліть житло на зони та наповніть кожну з них обмеженою кількістю декору.

Нагромадження меблів

Хоча наявність одного або двох додаткових стільців може бути дуже корисною під час візитів гостей, це також може бути причиною того, що простір виглядає безладним.

Забагато меблів у кімнаті створює відчуття тісноти. Замість того, щоб намагатися заповнити кожне вільне місце ними, будьте свідомі щодо предметів, які ви використовуєте, і стратегічно розмістіть їх, аби залишилось трохи простору.

Захаращений коридор

Існує велика спокуса просто скинути взуття, ключі та верхній одяг у коридорі. Однак це може створити враження, що дім більш захаращеним, ніж він є насправді. Щоб уникнути цього, виділіть певне місце у коридорі для зберігання речей. Додавання невеликої шафи, полички для взуття та гачків творить дива.

Дроти на видноті

Дроти – це невіддільна частина сучасного житла. Без них ми не змогли б використовувати або заряджати наші пристрої, але вони також можуть створювати забагато хаосу. Тож краще подбати про те, аби прибрати більшість з них з поля зору або хоча б не залишати на виду сплутану мережу проводів.