Власники будинків хочуть мати більше вільного простору, тому відроджують незвичайний тренд 1940-х років. Неприкріплені меблі, техніка чи відсутність вбудованих елементів – це все про новий тренд у дизайні.

Дивіться також Залишатиметься у тренді не один рік: як зробити позачасовий дизайн кухні

Що таке необладнана кухня та коли виник дизайн

Необладнана кухня з неприкріпленими шафами, без вбудованих елементів та великої кількості техніки цікавить все більше користувачів мережі. Цей дизайн не має одного стилю, можуть поєднуватися різні текстури, кольори та матеріали. До прикладу, можна легко встановити на кухні дерев'яний стіл, а до нього – табурети з металевими ніжками у промисловому стилі.

Крім того, можна сміливо поєднувати вінтажні та сучасні елементи. Особливо це стосується антикварних столів, стелажів та підвісних полиць для каструль.

Необладнані кухні були особливо популярні у доіндустріальну епоху, коли не існувало поняття вбудованої кухні, меблі розміщували за функціональністю, наприклад, ближче до печі. У 1926 році почали з'являтися вбудовані кухні, однак у 1940-х роках люди повернулися до відкритих стелажів, поєднання різних матеріалів та прагнули відчуття простоти й легкості.



Необладнана кухня з відкритими полицями / Фото Andrew Kung

Необладнана кухня в сучасному світі

Люди прагнуть заощадити кошти, а тому необладнана кухня – ідеальний варіант. По-перше, в одному просторі можна поєднувати різний декор. Більшість схиляється до вінтажної концепції, але у сучасному ключі. По-друге, необладнану кухню можна легко переставити, тому вона стане ідеальним варіантом для мінливих людей. Якщо через кілька років потрібно переставити побутову техніку, стелажі чи робочі місця, це зробити дуже легко. Окрім того, це зручно для тих, хто постійно переїжджає.



Сучасна необладнана кухня / Фото Lula Poggi

Головний плюс такої кухні – екологічність, довговічність та бюджетність. Будь-який елемент можна легко замінити, якщо той зламається чи зноситься.

Однак існують й мінуси. Так, поєднуючи різні стилі, можна створити безладний хаотичний простір. Окрім того, треба враховувати, що більшість елементів можуть бути нестійкими. Тому, створюючи необладнану вільну кухню, треба подбати не лише про естетику, а й безпеку.