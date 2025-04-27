Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, ці мікроскопічні шкідники розмножуються у вологому слизу, який накопичується в дренажних трубах. Попри невеликий розмір, ігнорувати їх не варто. Чим небезпечні ці комахи та як їх позбутися, розповідаємо далі.

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Хто такі зливні мухи

Зливні мухи (іноді їх ще називають каналізаційними мухами або дренажними мошками) – це дрібні комахи з волохатим тілом, схожі на крихітних метеликів.

Їх легко впізнати за пухнастим зовнішнім виглядом, тілами жовто-коричневого або чорного кольору та характерною позою – під час відпочинку крила вони тримають над тілом.

Дорослі особини цих комах живуть близько двох тижнів і відкладають до 200 яєць. Нові мушки ж з'являються вже за кілька днів.

Звідки вони беруться? Зливні мухи не з’являються нізвідки – вони обирають місця з вологим органічним осадом:

кухонні та ванні раковини,

стоки душових та ванн,

витоки з каналізації або септика,

сміттєві баки,

дощові бочки,

ємності для конденсату під кондиціонерами чи холодильниками.

Комах приваблює слиз, який накопичується зі шматочків їжі, волосся та іншого сміття. Саме в ньому личинки зливних мух ростуть і розвиваються.

Чи небезпечні зливні мухи

Зливні мухи не кусають і не переносять хвороби, однак вони є індикатором антисанітарії. Ігнорувати їх не варто – їхня поява сигналізує про потенційні проблеми з вологістю або забрудненням дренажних систем.

Як виглядають зливні мухи: дивіться відео

Як перевірити, чи є у вас зливні мухи

Простий тест допоможе з’ясувати, чи справді мушки з’являються зі стоку. Візьміть прозору банку або пластиковий стакан, змастіть внутрішню сторону вазеліном і накрийте ним злив догори дном на ніч. Якщо вранці ви побачите, що мушки прилипли до стінок – це зливні мухи.

Як позбутися зливних мух

Першим кроком очистьте каналізацію вручну жорсткою щіткою або дренажною змійкою. Потрібно дістатися до ребристих стінок труби, де відкладаються личинки та яйця.

Після механічного очищення використайте ензимний (біологічний) засіб, призначений для чищення стоків. Він безпечно розчинить слиз, у якому розмножуються шкідники.

Водночас не покладайтеся на ефірні олії, ультразвукові прилади чи інші "домашні методи". Вони не усунуть джерело проблеми – органічні залишки у трубах.

Якщо ж після очищення мушки з’являються знову – можливо, є витік або серйозніша проблема з трубами. У такому разі варто звернутися до сантехніка або служби дезінсекції.

Як запобігти повторній появі комах

Регулярна профілактика допоможе не тільки позбутися мошок, а й запобігти їхній повторній появі. Для цього:

регулярно чистьте стоки жорсткою щіткою, щонайменше раз на квартал,

використовуйте ферментні очищувачі для профілактики,

уникайте накопичення вологи в місцях зливу,

перевіряйте системи відведення конденсату під технікою.

До речі, іншими такими непроханими гостями вдома можуть виявитися павуки, яких також можна позбутися за допомогою ефективних способів боротьби.