Як повідомляє тікток-блогерка @sara.and.ramal, це доволі легко зробити у домашніх умовах. Як очистити срібний посуд, розповідаємо далі.
Як очистити срібне столове приладдя
Срібні ложки та виделки, які потемніли та втратили блиск, доволі легко відновити. Усе, що для цього знадобиться, – це фольга та сода.
Приладдя слід помістити у каструлю з киплячою водою та додати туди кілька ложок соди, а також невеликі шматочки фольги, згорнуті у кульки.
Як очистити срібний посуд вдома: дивиться відео
Далі варто залишити ложки та виделки кипіти упродовж 5 – 10 хвилин, а потім обережно дістати їх із ємності.
Усе, що залишається наостанок, – промити приладдя під проточною водою та висушити.
У результаті воно має повернути свій оригінальний блиск та втратити тьмяність.