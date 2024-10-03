Як повідомляє тікток-блогерка @sara.and.ramal, це доволі легко зробити у домашніх умовах. Як очистити срібний посуд, розповідаємо далі.

Як очистити срібне столове приладдя

Срібні ложки та виделки, які потемніли та втратили блиск, доволі легко відновити. Усе, що для цього знадобиться, – це фольга та сода.

Приладдя слід помістити у каструлю з киплячою водою та додати туди кілька ложок соди, а також невеликі шматочки фольги, згорнуті у кульки.

Як очистити срібний посуд вдома: дивиться відео

Далі варто залишити ложки та виделки кипіти упродовж 5 – 10 хвилин, а потім обережно дістати їх із ємності.

Усе, що залишається наостанок, – промити приладдя під проточною водою та висушити.

У результаті воно має повернути свій оригінальний блиск та втратити тьмяність.