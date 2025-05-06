Як ефективно позбутися мушок у помешканні та запобігти їхній появі в майбутньому, розповідає 24 Канал.

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Причини появи мушок

Найпоширенішими причинами появи мушок у квартирі є:

залишки фруктів і овочів, що починають псуватись;

брудне відро для сміття або компост;

стояча вода в кімнатних рослинах;

залишки їжі в раковині;

порушення санітарних умов у кухонній зоні.

Ліквідація джерела

Перед тим, як боротися з самими мушками, потрібно знайти джерело їх розмноження.

Перевірте фрукти – особливо банани, яблука, томати. Усе, що почало гнити, варто негайно викинути.

Також очистьте відро для сміття – промийте його з милом і дезінфікуйте.

Крім того, злийте надлишкову воду з піддонів квітів, якщо вони надмірно зволожені, та очистьте каналізаційні отвори – мушки можуть розмножуватися і там.

Пастка з оцтом та мийним засобом

Щоб позбутися мушок, що вже розмножилися, у склянку налийте яблучний оцет, додайте краплю мийного засобу і залиште на ніч. Мушки приваблюються запахом, але гинуть у рідині.

Іноді позбутися мошок самостійно буває складно / Фото Freepik

Пастка з фруктом у пакеті

Інший варіант пастки – покласти шматочок банана у поліетиленовий пакет та залишити його трохи відкритим. Коли мушки залетять всередину, швидко закрийте пакет і викиньте.

Жовті клейкі пастки

Вони особливо ефективні проти комариків у кімнатних рослинах та продаються у магазинах для садівників.

Пилосос

Якщо мушок багато, можна зібрати їх пилососом – це вирішить проблему швидко та без хімії.

Профілактика

Щоб мушки повторно не захоплювали житло, не залишайте їжу відкритою, регулярно виносьте сміття, перевіряйте кімнатні рослини та не тримайте перестиглі фрукти на столі.

Коли варто звернутись до фахівців

Якщо мушки з’являються знову й знову, попри всі зусилля, або їх надто багато – варто звернутися до служби дезінсекції. Можливо, джерело зараження приховане або розмноження досягло критичної межі.

До слова, проблемою можуть бути не тільки мушки, а й міль. Однак є народні засоби, що допомагають ефективно боротися з нею теж.