Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, гарна новина полягає в тому, що існують чіткі ознаки того, що у будинку можуть бути проблеми з вентиляцією, та практичні способи їх вирішення. На що варто звертати увагу, розповідаємо далі.

Як зрозуміти, що у будинку погана вентиляція?

Надмірна вологість

Поширеною ознакою недостатньої вентиляції є висока вологість. Важливо підтримувати відносну вологість повітря в межах від 40 до 60%, щоб зменшити потенціал для росту цвілі у вологих місцях, таких як кухня та ванна, а також завжди вмикати вентилятор у ванній кімнаті під час прийняття ванни та витяжку на кухні під час приготування їжі.

Стійкі запахи

Ще одним показником поганої вентиляції є затримка запахів. Якщо в повітрі висять неприємні запахи, будинку, ймовірно, потрібна краща циркуляція повітря.

Гарячі та холодні точки

Якщо у будинку є екстремальні температури, це може бути ознакою поганої вентиляції. Гарячі та холодні ділянки не завжди означають погану ізоляцію, іноді це недостатня циркуляція повітря, що може навантажувати систему опалення та охолодження та збільшувати рахунки за комунальні послуги.

Відчуття задухи

Якщо у будинку виникає відчуття задухи, це означає, що йому потрібно більше повітряного потоку. Без регулярної циркуляції повітря можуть накопичуватися шкідливі речовини та несвіже повітря, що створює відчуття дискомфорту та застою повітря домі.

Несправні прилади

Іноді проблеми з вентиляцією проявляються несподівано, наприклад, ламаються прилади. Це може бути перегорання термозапобіжників на сушарках і духовках, плати яких не витримують через брак повітря для охолодження.

Як покращити вентиляцію вдома?

Щоб покращити повітряний потік вдома та підтримувати здоровіше повітря в приміщенні цілий рік, варто спробувати наступні кроки:

Плануйте регулярне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, щоб забезпечити оптимальну циркуляцію повітря.

Використовуйте витяжні вентилятори в місцях з високою вологістю, таких як ванні кімнати, кухні та пральні.

Регулярно замінюйте або очищуйте повітряні фільтри, щоб запобігти блокуванню повітряного потоку.

Що ще варто знати про догляд за вентиляцією вдома?

Проблеми з вентиляцією можуть впливати на різні сфери життя, зокрема через накопичення пилу, шерсті та інших дрібних частинок у вентиляційних отворах може виникати алергія. Крім того, бруд загалом погіршує якість повітря, що не сприяє гарному самопочуттю.

Відтак, аби таких негативних наслідків не було, важливо також знати, як очистити вентиляційний отвір на стелі. Регулярне прибирання дозволить уникнути проблем із забрудненням повітроводів, поганою циркуляцією та засміченням повітряних фільтрів.