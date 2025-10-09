Як продовжити життя посудомийній машині – розповіли експерти AOL, передає 24 Канал.

Які помилки знищують вашу посудомийну?

Не зішкрібати залишки їжі

Навіть якщо попереднє миття не потрібне, великі шматки їжі, серветки чи зубочистки можуть засмітити фільтр, спричиняючи поломки.

Забагато миючого засобу

Надлишок порошку або гелю створює надмірну піну, яка може пошкодити ущільнювачі та викликати протікання.



Не використовуй забагато миючого засобу / Фото Africa Images

Брудний фільтр

Якщо не чистити сітки, вони забиваються, і посуд миється гірше. З часом це може викликати неприємний запах і навіть пошкодження системи зливу.

Брудна внутрішня камера

Посудомийна машина потребує догляду не менше, ніж сам посуд. Волога та залишки їжі створюють ідеальні умови для плісняви й грибка.

Закриття після прання

Після циклу миття дверцята варто залишати прочиненими, щоб випустити вологу й уникнути появи запаху.

Накопичення вапняку

Його потрібно періодично видаляти, запустивши порожній цикл із білим оцтом або лимонним соком.

Як подовжити термін служби?

Better Homes and Gardens зазначає, що існують декілька важливих правил, які допоможуть продовжити термін служби посудомийки.

Частіше вмикайте посудомийну машину – це запобігає застою води. Регулярно очищуйте внутрішню частину та фільтри. Завжди провітрюйте прилад після прання. Використовуйте правильний тип мийного засобу й дотримуйтесь рекомендованої дози. Не завантажуйте техніку посудом із твердими залишками їжі.

Якщо дотримуватися правил, то вони допоможуть вашій посудомийній машині працювати ефективно й без поломок багато років.

