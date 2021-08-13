Мол, демократические страны заняты спорами и разногласиями. И потому попросту не способны сформулировать единую позицию, а тем более бороться с глобальными проблемами. Об этом шла речь в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале.

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Чтобы доказать автократам, что Запад способен действовать сообща, Белый дом решил объединить демократические силы со всего мира во время виртуального саммита в декабре.

Это станет реализацией плана Байдена, о котором он заявлял еще до выборов, когда обещал вернуть США во главу стола геополитики. Во время саммита страны-участницы будут не просто обмениваться мыслями, а предложат конкретные инициативы.

Демократия, гражданское общество и частный сектор объединяться, чтобы продвигать новаторские и смелые обязательства по защите от авторитаризма, борьбе с коррупцией и содействию соблюдения прав человека как у себя дома, так и за рубежом,

– сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Но здесь появляется одна огромная проблема для Штатов, которая досталась Байдену от его предшественника Дональда Трампа.

Демократические лидеры не верять в победу демократии

В победу демократии не верят не только Путин и Си Цзиньпин, но и некоторые демократические лидеры. Отдельные страны попросту не верят, что Америка действительно берет на себя главенствующую роль и способна что-то гарантировать.

Еще в июне Джо Байден предложил странам "Большой семерки" противодействовать автократиям не путем войны, а, в первую очередь, при помощи глобальной конкуренции в торговле и инфраструктуре. Мол, стоит уделить больше внимания привлечению стран демократического мира к глобальным проектам, пока этого не сделал Китай.

Справка. Ради достижения этой цели США, совместно с G7, разработали глобальный проект, который называется "Построение лучшего мира". В его реализации задействован ряд стран.

Но после встречи стран "Большой Семерки" прошло уже 2 месяца, а никаких подвижек по этому проекту не наблюдается. Вероятно, что государства пока не уверены, что настолько амбициозный проект будет возможно реализовать. Да и стоит ли, ведь есть большой соблазн просто присоединится к подобному китайскому инфраструктурному проекту "Один пояс и один путь", который уже реализовывается.

И чтобы убедить партнеров в надежности и реальности таких глобальных планов, американцы, похоже, решили взять инициативу в свои руки. И на личном примере показать важность и перспективы модернизации инфраструктуры.

Первые шаги в реализации конкуренции с Китаем США уже сделали. Накануне Сенат утвердил собственный инфраструктурный проект на сумму более 1 триллиона долларов. За него проголосовали 50 демократов и 19 республиканцев. Законопроект так и называли "Двухпартийная инфраструктура", а Байден уже заявил, что это доказывает – демократия все еще может работать.



Байден хоче провести саммит за демократию / Фото Associated Press

Реализация этого проекта не просто поможет США конкурировать на глобальном уровне, но и подтолкнет партнеров к решительности. Проще говоря, сильная Америка должна как магнит тянуть к себе союзников. На слово уже никто не верит.

Логично, что если США реализует свой проект, то и G7 охотнее потратят на инфраструктуру 40 триллионов долларов.

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Здесь стоит еще раз объяснить, как именно развитая инфраструктура демократических стран станет оружием против авторитарного Китая, и, как следствие, России. Проект США и G7 является ответом на инициативу Китая "Один пояс и один путь".

Китай пытается опутать как можно больше стран своими проектами и таким образом поставить их в зависимость от Пекина. Критики китайского проекта утверждают, что таким образом он увеличивает глобальное превосходство и получает огромные экономические рычаги влияния на стран-участников. Но если будет альтернатива, то далеко не факт, что государства будут выбирать именно китайский проект.

Австралия уже поверила в амбиции США

Яркий пример – Австралия, которая уже поверила в амбиции США. Являясь крупным экономическим партнером Китая, она получила пакет санкций со стороны Пекина за призывы расследовать происхождение коронавируса. Таким образом Китай пытался показать, что последует за критикой в их адрес, и предостеречь другие страны от сотрудничества с Вашингтоном.

В результате Австралия, оправившись от серьезного экономического удара, наоборот решила начать новый экономический диалог со Штатами, чтобы вместе противостоять давлению со стороны Китая.

Мы готовы вывести наше сотрудничество в области оборонных технологий на новый уровень, на котором мы будем способствовать более глубокой интеграции нашей связанной с безопасностью науки, технологий, цепочек поставок и промышленных баз,

– подчеркнул премьер Австралии Скотт Моррисон.

Но не инфраструктурой единой. Белый Дом накануне провел целый ряд переговоров со странами, расположенными в акватории Южно-Китайского моря, чтобы демократия стала еще ближе к границам Поднебесной.

Также, по мнению отдельных американских аналитиков, ослабить позиции Китая США могут с помощью сближения с Россией, тем самым отобрав у него ближайшего партнера. Байден может попытаться переманить Путина в обмен на определенные уступки. Например, снижения санкционного или политического давления. Но всё же это будет крайней мерой, если объединение демократий окажется под угрозой срыва.

Ведь, по мнению экспертов, в таком случае Байден пересечет всевозможные "красные линии", и столкнется с серьезным противодействием со стороны американского политикума.

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Очевидно, что для сохранения глобального лидерства США понадобиться объединить союзников и убеждать их в том, что союз с демократами куда выгоднее чем с автократами. Китай распространяет своё влияние на развивающиеся страны:

привлекательными кредитами;

обещаниями модернизировать инфраструктуру.

Однако пример Австралии показывает, что Китай готов душить страну, если та начинает высказывать свое мнение. Мне кажется,что такое глобальное объединение демократий вполне реалистично, но только в том случае, если свои же не начнут вставлять палки в колеса.

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