У ДТП загинула журналістка з Рівного Христина Усик: траса не освітлювалася через відключення

Загинула журналістка телеканалу "Рівне " Христина Усик. Дівчині був всього 21 рік.

Її життя забрала трагічна ДТП. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Рівне 1" та поліцію Рівненщини.

Що відомо про ДТП, у якій загинула Христина Усик?

Про смерть Христини Усик стало відомо 17 січня.

Вона була неймовірно талановитою, світлою та щирою людиною. Її шлях обірвався занадто рано, залишивши в наших серцях глибокий біль. Для нашого колективу це непоправна втрата,

– розповіли її колеги.