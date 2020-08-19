Канадійка українського походження Христя Фріланд стала міністеркою фінансів Канади
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив 52-річну Христю Фріланд очільницею Міністерства фінансів. Фріланд також залишається на посаді заступниці прем'єр-міністра.
Церемонія інавгурації нових членів уряду Канади відбулася 18 серпня в Оттаві. Про це повідомляє "Голос Америки".
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Фріланд прийшла на місце Біла Морна, який 17 серпня склав свої повноваження. Як пишуть ЗМІ, причиною цього були розбіжності поглядів колишнього міністра фінансів та прем'єр-міністра Канади. Річ у тім, що політики мали різні погляди на кроки для підтримки та відновлення економіки в умовах кризи.
Тепер Христя Фріланд займатиметься налагодженням відносин між центральним урядом і владою канадських провінцій і територій.
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Реакція України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері привітав Христю Фріланд з новим призначенням.
Щиро вітаю Христю Фріланд з призначенням міністром фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді,
– написав Кулеба.
Також глава українського МЗС висловив переконання, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв'язків України та Канади допоможе пом'якшити економічні наслідки пандемії.
Що відомо про Христю Фріланд: головне
- Христя Фріланд народилася у канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.
- Фріланд здобула освіту в Гарвардському та Оксфордському університетах, володіє російською, українською, італійською, французькою та англійською мовами.
- Наразі живе у Торонто з чоловіком і трьома дітьми. У Канаді Христю Фріланд називають найбільш ймовірною наступницею Джастіна Трюдо як лідера Ліберальної партії.
- Христя Фріланд неодноразово заявляла, що пишається своїм українським корінням і підтримує українські традиції.