Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив 52-річну Христю Фріланд очільницею Міністерства фінансів. Фріланд також залишається на посаді заступниці прем'єр-міністра.

Церемонія інавгурації нових членів уряду Канади відбулася 18 серпня в Оттаві. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Фріланд прийшла на місце Біла Морна, який 17 серпня склав свої повноваження. Як пишуть ЗМІ, причиною цього були розбіжності поглядів колишнього міністра фінансів та прем'єр-міністра Канади. Річ у тім, що політики мали різні погляди на кроки для підтримки та відновлення економіки в умовах кризи.

Зверніть увагу! Через масштабні заходи з підтримки економіки дефіцит цьогорічного державного бюджету Канади досяг небачених з часів Другої світової війни розмірів. За прогнозами економістів, до кінця року дефіцит країни може скласти понад 253 мільярди доларів.

Тепер Христя Фріланд займатиметься налагодженням відносин між центральним урядом і владою канадських провінцій і територій.

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Реакція України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері привітав Христю Фріланд з новим призначенням.

Щиро вітаю Христю Фріланд з призначенням міністром фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді,

– написав Кулеба.

Також глава українського МЗС висловив переконання, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв'язків України та Канади допоможе пом'якшити економічні наслідки пандемії.

Щиро вітаю Христю Фріланд @cafreeland із призначенням міністеркою фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді. Переконаний, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України і Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії.

️ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2020

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