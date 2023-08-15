Росія масовано атакувала Україну, влучила у житлові будинки у Львові: хронологія 538 дня війни

Росія традиційно продовжує свій терор в Україні. Ворог продовжує атакувати наші регіони та марно намагається наступати.

Яка ситуація в атакованих областях та на полі бою – читайте в тексті 24 Каналу.

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