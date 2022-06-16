У Хрустальному на Луганщині зірвався склад боєприпасів росіян
16 червня 2022 , 20:41Читать новость на русском
Джерело:телегрма-канал "Риа-Мелитополь"
Мешканці окупованого Хрустального, що у Луганській області, повідомляють про потужний вибух, який стався, попередньо, на складі боєприпасів.
Відео з місця події одразу почали ширитися у мережі. На кадрах видно густі клуби диму, які підіймаються в небо.
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Зауважимо, що Хрустальний раніше мав назву Червоний Луч. Наразі місто перебуває під окупацією росіян. Загарбники розташували там склад з боєприпасами.