У Хрустальному на Луганщині зірвався склад боєприпасів росіян

16 червня 2022 , 20:41
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Джерело:

телегрма-канал "Риа-Мелитополь"

Мешканці окупованого Хрустального, що у Луганській області, повідомляють про потужний вибух, який стався, попередньо, на складі боєприпасів.

Відео з місця події одразу почали ширитися у мережі. На кадрах видно густі клуби диму, які підіймаються в небо.

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Зауважимо, що Хрустальний раніше мав назву Червоний Луч. Наразі місто перебуває під окупацією росіян. Загарбники розташували там склад з боєприпасами. 

 

 

 

Автор: Альона Захарова