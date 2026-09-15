Топ-5 найбідніших громад Київщини: хто з їхніх голів отримує найбільшу зарплату

П'ятьма найбільш залежними від державних дотацій громадами Київщини стали Коцюбинська, Немішаївська, Ржищівська, Димерська та Калитянська. Їхні бюджети значною мірою потребують фінансової допомоги з державного бюджету.

Дані про рівень дотаційності громадська ініціатива "Голка" отримала у відповідь на запит народної депутатки Наталії Піпи. Рейтинг сформували на основі показників уже виконаних бюджетів за 2025 рік.

Які громади Київщини є найбільш злиденними?

Коцюбинська та Ржищівська громади потрапляють до цього антирейтингу вже не вперше.

Водночас Узинська громада, яка була найбільш дотаційною у 2024 році, цього року вже не увійшла до п'ятірки.

Натомість перше місце посіла Коцюбинська громада.

Попри значну залежність бюджету Коцюбинського від державної допомоги, її голова Сергій Даніш торік отримав майже 1,5 мільйона гривень зарплати. Це дозволило йому увійти до десятки найбільш високооплачуваних голів громад Київщини.

За рік його дохід зріс більш ніж на 200 тисяч гривень. Даніш став єдиним керівником громади з цієї п'ятірки, який увійшов до рейтингу найбільш високооплачуваних голів громад області.

Для порівняння, голова Ржищівської громади Крістіна Чорненька у 2025 році отримала близько 577 тисяч гривень. Виконувачка обов'язків голови Калитянської громади Віта Пилипенко заробила 455 тисяч гривень. Тобто їхні виплати були приблизно вдвічі меншими, ніж у Даніша.

При цьому Калитянська громада також суттєво залежить від державної підтримки: приблизно кожна третя гривня її бюджету є дотаційною.

У Міністерстві розвитку громад на запит "Голки" пояснили, що отримання громадою дотацій саме по собі не є підставою для встановлення обмежень щодо зарплат чи премій посадовців місцевого самоврядування.



Найзлиденніші громади Київщини у 2025 році / Фото Голка

Хто отримав найбільшу зарплату серед голів громад Київщини?

Найбільшу зарплату серед усіх голів громад Київщини у 2025 році отримав очільник Пристоличної громади Микола Каськів – понад 1,92 мільйона гривень.

На другому місці – голова Вишгородської громади Олексій Момот із 1,58 мільйона гривень.

Третю позицію посіла виконувачка обов'язків мера Ірпеня Анжела Макеєва – 1,51 мільйона гривень.

До п'ятірки також увійшли голова Яготина Наталія Дзюба – майже 1,5 мільйона гривень, і мер Славутича Юрій Фомічев – 1,42 мільйона гривень.



Хто з голів громад Київщини отримує найбільшу зарплату / Фото Голка

Як співвідноситься прибуток громади та зарплата її голови?

Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів вважає, що керівники держави та громад мають отримувати гідні зарплати. На її думку, це може зменшити корупційні ризики.

Водночас вона називає цинічною ситуацію, коли голова Коцюбинського Сергій Даніш, громада якого має невеликий бюджет, отримує одну з найвищих зарплат серед керівників громад Бучанського району.

Федорів також пов'язує Даніша з історією навколо забудови Біличанського лісу.

За її словами, раніше він був помічником колишнього "регіонала" Петра Мельника та отримав земельну ділянку під забудову.

Вона стверджує, що Даніш разом із депутатською більшістю Коцюбинської селищної ради продовжує підтримувати плани щодо забудови лісу.

Федорів нагадує, що Коцюбинське з усіх боків оточене Києвом і фактично є анклавом столиці. За її словами, на громадських слуханнях 61% жителів підтримали приєднання селища до Києва.

Вона також звертає увагу на проблеми громади: недостатнє транспортне сполучення, нестачу шкіл і дитсадків та проблеми з доступом до швидкої допомоги.

Натомість замість необхідної інфраструктури в Коцюбинському активно з'являються МАФи.

Після адміністративно-територіальної реформи 2020 року в Україні створювали фінансово спроможні громади, які мали самостійно забезпечувати базові послуги та розвиток. Водночас дані Київської ОВА свідчать, що частина громад області досі залежить від державних дотацій.

Наразі в Україні готують місцеві бюджети на 2027 рік. За інформацією "Голки", прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству розвитку громад напрацювати рішення щодо дотаційних громад у кожному регіоні.