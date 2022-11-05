Хто може замінити Столтенберга в НАТО: Давидюк про головну кандидатку

НАТО отримає нового генсека у 2023 році. Вже є список чітких кандидатів, зокрема, глава МЗС та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

Про це для 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він вважає, що найімовірніше саме Фріланд очолить Альянс.

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"Якщо генсеком НАТО стане Фріланд, яка має українське коріння, то в тому ж році Україна вступить в НАТО. Це 100%. Україна як держава й політичний суб'єкт на карті світу займає мінімум половину її мозку. І через те, що вона українка, і через те, що вона канадка", – зазначив політолог.

"Це буде перемогою України"

За словами Давидюка, Фріланд раніше займалася темою України. Крім цього, наразі Україна в топі світового безпекового питання. Все це в комплексі стане найбільшою текою на стіл Фріланд на новій посаді.

Ось тоді вона захоче розв'язати проблему, а не перекласти на наступного керівника. Проблема невступу України в НАТО більша, ніж потенційні проблеми вступу. Тому їй простіше ухвалити логічне й правильне рішення, – зазначив політолог.

Він додав, що Фріланд досі спілкується з російським олігархом Фрідманом. Проте вона, як вважає Давидюк, обере персональну кар'єру, щоб увійти у світову історію.

"Це буде перемога для України й українськості, коли дочка мігрантів зможе очолити таку велику структуру і це покаже космополітичність України й глобальність. Я не маю сумнівів, що Фріланд допоможе", – сказав політолог.

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