"Путіна зупинить тільки удар прикладом": "Цезар" відповів, хто може його завдати

Зараз прагнення Путіна продовжувати війну проти України та його політичний режим підсилює Північна Корея. Зброєю і військом КНДР суттєво збільшує потенціал Росії до подальшої агресії. Путін зупиняти війну не планує, це станеться тільки якщо його самого не зупинять.

Розмірковуючи про те, хто міг би зламати путінський режим, заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан "Цезар" Андронніков в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що не робить ставку в цьому питанні на російські еліти.

Хто може зупинити Путіна та як це може статися

За словами заступника командира Легіону "Свобода Росії", Путін із початку війни лише посилює заходи безпеки й закручує гайки навіть усередині кремлівських кол. Тому навряд з боку серед еліт варто очікувати рішучих дій.

Натомість він припускає, що вирішальну роль може відіграти середня ланка, зокрема ті особи, які виросли на цій війні: старші лейтенанти, капітани, майори, підполковники. Не генерали, бо вони надто вбудовані в систему, хоча і серед них хтось може зрозуміти, що Путін тягне Росію в могилу.

Путіна зупинить тільки удар прикладом. Ось офіцери середньої ланки цілком можуть бути акторами того, що завершиться стуком прикладу в бункері, або, може, на нього вивалять декілька КАМАЗів із цементом, хай він там заживо буде похований,

– озвучив Андронніков.

Повна версія інтерв'ю з Максиміліаном Андронніковим: дивіться відео

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" висловив переконання, що без збройного протистояння ця путінська система самостійно не піде. Це те, з його слів, над чим він нині працює і далі докладатиме зусиль разом зі своїми побратимами.

Наостанок "Цезар" вкотре закликав небайдужих росіян вступати до лав Легіону "Свобода Росії" для спротиву російській агресії. Путін, за його словами, сам не заспокоїться: або доведеться його зупинити, або він надалі вбиватиме майбутнє Росії, її підростаючого покоління, не кажучи вже про Україну, яку очільник Кремля прагне знищити. Аби не допустити цього, Андронніков наголосив, що варто діяти.