Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії для обрання глави ДБР

Верховна Рада 19 травня не підтримала проєкт постанови про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на посаду очільника ДБР. До складу конкурсної комісії від ВР мали увійти двоє нардепів "Слуги народу" та один науковець.

Як народні депутати проголосували за цей проєкт постанови

Важливо Це хаос: Зеленський вважає, що в Україні забагато правоохоронних органів

Проєкт постанови №3067, що визначав представників Ради, які увійдуть до складу комісії з проведення конкурсу на посаду глави ДБР, підтримали лише 194 народні депутати;

"Слуга народу" – 163;

ОПЗЖ – 25;

"Європейська Солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"За майбутнє" – 0;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 3;

позафракційні – 3.

Відтак, Рада не підтримала призначення своїх представників до конкурсної комісії щодо обрання голови ДБР.

Хто мав увійти до конкурсної комісії з визначення голови ДБР:

Неклюдов Владлен – нардеп "Слуги народу",

– нардеп "Слуги народу", Яцик Юлія – депутатка "Слуги народу",

– депутатка "Слуги народу", Пономаренко Юрій – декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Окрім того, зі складу конкурсної комісії планували вивести Бухарєва Владислава, Дейдея Євгена та Паламарчука Миколу.

Хто загалом входить у конкурсну комісію визначення глави ДБР:

три особи, визначені президентом;

три особи, визначені Верховною Радою;

три особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Цікаво Соколову хочуть заборонити виконувати обов’язки директора ДБР: суд відкрив справу

Що відомо про зміну очільників ДБР: