В 2019 – 2020 годах в Украине оставалась популярной идея электорального реванша. Считалось, что, оказавшись у руля, дилетант Зе быстро разочарует соотечественников – и это автоматически сыграет на руку старым политикам.

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Сторонники Петра Порошенко ждали, что страна покается за свой опрометчивый выбор и, подобно библейскому блудному сыну, бросится к ногам экс-президента. В пророссийском лагере надеялись, что, убедившись в неспособности Зеленского договориться с Путиным и прекратить войну на Донбассе, население уйдет под знамена ОПЗЖ.

2021-й продемонстрировал всю иллюзорность этих мечтаний. Подойдя к экватору своего президентства, Владимир Зеленский, конечно, растерял былую популярность: но он по-прежнему недосягаем для куда более непопулярных соперников из прошлого.

Рейтинги старой оппозиции парализованы народным недоверием, и реальной угрозы для Банковой она не представляет.

Старым оппозиционерам при Зеленском уготована лишь одна роль: служить политическими мальчиками для битья. Выступать в качестве фона, выгодно оттеняющего действующую власть. Демонстративные оплеухи Медведчуку и Порошенко заслоняют негатив, связанный с президентом Зе и его окружением. И неслучайно за офшорным скандалом, бросившим тень на Владимира Александровича, последовала очередная атака против путинского кума и лидера "Евросолидарности".

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В отсутствии других конкурентов, кроме старой гвардии, переизбрание Зеленского на второй срок выглядит чем-то само собой разумеющимся. Тем острее встает вопрос о новой украинской оппозиции. О фигурах, которые бы выступали альтернативой Зе – но при этом не ассоциировались с прежним политическим истеблишментом. Эта электоральная ниша остается свободной и привлекательной: и желающие ее занять, безусловно, найдутся.

Экс-спикера Разумкова сватали в новые оппозиционеры еще до отставки, а теперь и подавно. Нередко озвучивается и фамилия столичного мэра Кличко. Причем, противодействуя Дмитрию Александровичу и Виталию Владимировичу, Банковая вроде бы сама признает их политическую перспективность и потенциальную опасность.

Но тут стоит вспомнить, что попытка создания новой оппозиции была предпринята еще в самом начале Зе-президентства.

Весной и летом 2019-го "Голос" Вакарчука считался чрезвычайно перспективным проектом, появившимся в нужное время в нужном месте.

Казалось, новые оппозиционеры просто-таки обречены на успех. Увы, сначала молодая политсила столкнулась с проседанием рейтинга, затем лишилась формального лидера, а после и вовсе раскололась, скатившись в маргинес… Как выяснилось, недостаточно объявить себя альтернативой Зеленскому и старой оппозиции – нужно действительно стать такой альтернативой в глазах миллионов сограждан.

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Сегодня потребность Украины в новых оппозиционерах слишком очевидна: и это рискует сыграть злую штуку с вероятными претендентами вроде Разумкова или Кличко. Сам факт появления долгожданной новой оппозиции может показаться залогом ее успеха. Что сложного в том, чтобы заполнить собой кричащую политическую пустоту? Но обманчивая легкость провоцирует грубые тактические просчеты – и способна навредить потенциальным конкурентам Зе еще больше, чем давление со стороны Банковой.