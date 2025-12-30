"Власність Єрмака": ЗМІ назвали, хто може очолити Офіс Президента
- Президент Зеленський визначився з кандидатурою на пост керівника Офісу президента.
- ЗМІ приспускають, що ним може стати Владислав Власюк.
30 грудня президент Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою на пост керівника Офісу президента. ЗМІ пишуть, що може йтися про уповноваженого із санкційної політики Владислава Власюка.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела в ОП видання ZN.UA.
Що відомо про Владислава Власюка?
Власюк навчався разом із радницею Єрмака Дарією Зарівною. Вона й привела його в ОП.
Згодом Власюк спрацювався з Єрмаком і в них вибудувалися близькі стосунки. Дехто в Офісі президента називає Власюка "власністю" Єрмака,
– пише видання.
Там також зазначили, що Зеленський схоже планує призначити на посаду глави ОП людину, яка "не вплине ні на політику, ні на моральні, ні на професійні критерії Офісу і президента".
Власюк свого часу був помічником адвоката Олексія Бонюка, згодом отримав адвокатське свідоцтво і почав працювати за фахом.
Він є співзасновником юридичної фірми "єПраво". Також заснував адвокатське об'єднання Twin Lawyers та низку громадських організацій: LEAD office, "Офіс професійної підтримки відновлення", "Юристи за екологію", "Адвокатська ініціатива СтопБулінг", Асоціація розвитку штучного інтелекту.
Працював у Міненерго, Мін'юсті, Мінагро, Нацполіції, помічником нардепа Вадима Сидорчука.
У 2020 році він став позаштатним радником Офісу президента.
З квітня 2022 Власюк є секретарем Міжнародної робочої групи з санкцій проти Росії.
Через рік він увійшов до наглядової ради "Сенс Банку".
А уже у 2024 році президент Зеленський призначив його уповноваженим із санкційної політики.
Що передувало?
28 листопада НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака, підозрюючи його причетність до "плівок Міндіча".
У цей же день Єрмак подав у відставку, а Зеленський оголосив про перезавантаження Офісу президента. А уже 5 грудня його вивели зі складу РНБО і Ставки Верховного Головнокомандувача.
30 грудня Володимир Зеленський заявив, що визначився з новим керівником Офісу Президента. Інформація про це буде пізніше.