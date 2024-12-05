Макрон прийняв відставку Барньє: хто стане новим прем'єр-міністром Франції

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє пішов у відставку, а його уряду оголосили недовіру. У Франції називають кілька імен кандидатів на посаду прем'єра.

За словами кореспондента France 24 Гуллівера Крегга, Макрон не буде зволікати з вибором кандидатури на посаду прем'єра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

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У Франції кажуть, що призначення на посаду має відбутися найближчими днями, тому що в ці вихідні відбудеться велике відкриття Нотр-Дам в Парижі з багатьма іноземними лідерами. Крегг розповів, що наразі називають кілька імен на посаду прем'єра Франції. Серед них Ксав'є Бертран та міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Але може бути якийсь сюрприз. Дехто вважає, що Макрон піде на ризикований крок і призначить прем'єра з партії Марін ле Пен. Саме для того, щоб показати, що буде поразка, що економічна ситуація зараз дуже складна,

– каже Крегг.

Він також додав, що коли хтось із цієї партії матиме посаду прем'єра якийсь час, то це буде недовго і в політичної сили поменшає шансів на наступні президентські вибори. Проте Крегг вважає цю теорію малоймовірною.

Нагадаємо, що 4 грудня уряд Франції відправили у відставку. Йому оголосили вотум недовіри. Це стало першим подібним випадком в історії країни за понад 60 років.

Президент Франції Емманюель Макрон може призначити нового прем'єра, щоб спробувати сформувати новий уряд. Він також може попросити Барньє залишитися тимчасовим виконувачем обов'язків глави уряду.