Олександр Усик очолив рейтинг високооплачуваних спортсменів: хто ще увійшов до топу

Видання Forbes склало список найбільш високооплачуваних спортсменів України. До нього увійшло 15 представників різних видів спорту.

Видання Forbes визначило 15 найбільш високоплачуваних спортсменів України. Одним з них став Олександр Усик, який в травні 2024 року переміг Тайсона Ф'юрі в бою за абсолют.

Читайте також Як операція ЗСУ в Курській області вплинула на наступальний потенціал ворога на інших напрямках

Найбільш високооплачувані спортсмени України

Для розрахунку Forbes використав інформацію про доходи спортсменів за спортивними контрактами чи призовими зі змагань, від співпраці з рекламодавцями з відкритих джерел, а також дані власних співрозмовників серед інсайдерів з ринку спортивного маркетингу, агентів, менеджерів, рекламодавців та самих спортсменів.

Олександр Усик очолив рейтинг. Його дохід оцінили у 54 мільйонів доларів.

До топ-3 також увійшли захисник Арсенала Олександр Зінченко (10 млн доларів) і півзахисник Челсі Михайло Мудрик (6,6 млн доларів).

15 найбільш високооплачуваних спортсменів України:

Олександр Усик (бокс) – 54 млн доларів Олександр Зінченко (футбол) – 10 млн доларів Михайло Мудрик (футбол) – 6,6 млн доларів Анатолій Трубін (футбол) – 4,2 млн доларів Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн доларів Василь Ломаченко (бокс) – 3,7 млн доларів Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн доларів Ілля Забарний (футбол) – 3,4 млн доларів Олексій Лень (баскетбол) – 3,3 млн доларів Віталій Миколенко (футбол) – 3 млн доларів Андрій Лунін (футбол) - 2,8 млн доларів Георгій Судаков (футбол) – 1,9 млн доларів Еліна Світоліна (теніс) – 1,9 млн доларів Віктор Циганков (футбол) - 1,8 млн доларів Марта Костюк (теніс) - 1,5 млн доларів



Рейтинг Forbes / Фото з офіційного сайту видання

Відзначимо, що в українського боксера ще запланований реванш з Тайсоном Ф'юрі. Бій відбудеться 21 грудня 2024 року.