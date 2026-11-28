Поки президент США Дональд Трамп готувався "ділити світ" з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном на "Ялті 2.0" у Шеньчжені, один із його головних політичних опонентів, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, вирушив до України.

Adv

Інтерес до цієї поїздки далеко не в останню чергу зумовлений тим, що політика-демократа вже кілька років називають одним із потенційних претендентів на Білий дім. Після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах у США розмови про президентські амбіції губернатора лише посилилися.

24 Канал немов ліричний герой вічного хіта California Dreamin' задається питанням – чого від потенційного президентства Ньюсома могла б очікувати Україна, а також розповідає, як Гевін Ньюсом побудував свою політичну кар'єру, чому став одним із головних опонентів Дональда Трампа, хто і що може стояти на заваді політика у боротьбі за номінацію.

популярні відео

Реклама

Від винного бізнесу до крісла губернатора: політичний шлях Гевіна Ньюсома

Гевін Ньюсом народився 10 жовтня 1967-го року в Сан-Франциско далеко не в простій каліфорнійській родині. Його батько був суддею, який мав тісні зв'язки з однією з найбагатших родин США – нафтовими магнатами та філантропами Гетті. Власне, за фінансової підтримки мільярдера Гордона Гетті у 1992-му році Ньюсом відкрив свій перший магазин… вина. Згодом його бізнес перетворився на цілу мережу ресторанів, готелів і виноробень під назвою PlumpJack Group.

Гевін Ньюсом в наглядовій раді Сан-Франциско, 1999-й рік / Фото – Wikimedia

Втім, ще у 1995-му році Ньюсом вирішив спробувати себе в політиці, долучившись до виборчої кампанії майбутнього мера Сан-Франциско і тодішнього коханця Камали Гарріс Віллі Брауна. У 1996-му той призначив молодого підприємця до міської комісії з паркування та дорожнього руху, а вже наступного року – до наглядової ради міста. У 2003-му, у віці всього 36 років, Ньюсом уже сам виграв вибори на посаду мера Сан-Франциско, а за кілька тижнів після вступу на посаду про нього заговорила вся Америка.

Реклама

У лютому 2004-го року Гевін Ньюсом, всупереч чинному законодавству Каліфорнії, розпорядився видавати дозволи на шлюб одностатевим парам. Хоча згодом суд анулював понад 4 тисячі укладених шлюбів, це рішення зробило молодого мера одним із найвідоміших представників прогресивного крила Демократичної партії. Річ у тім, що на загальнонаціональному рівні одностатеві шлюби у США легалізували лише у 2015-му році.

Втім, амбіції Ньюсома вже тоді сягали далеко за межі Сан-Франциско. Ще у 2009-му він розпочав кампанію з обрання на посаду губернатора Каліфорнії, однак через труднощі з фінансуванням зрештою відмовився від участі у перегонах на користь Джеррі Брауна. Натомість у 2010-му році Ньюсом балотувався на посаду віцегубернатора штату, здобувши перемогу над чинним віцегубернатором від Республіканської партії Абелем Мальдонадо. Вже за чотири роки Ньюсом успішно переобрався на цю посаду.

Реклама

Ньюсом на передвиборчому раллі Джеррі Брауна у 2010 році / Фото – Wikimedia

А вже у 2018-му демократ здійснив свою давню політичну мрію. На виборах губернатора Каліфорнії Ньюсом здобув майже 62% голосів, випередивши свого опонента, республіканського бізнесмена Джона Кокса, якого тоді особисто підтримував Дональд Трамп. Таким чином, у січні 2019 року Ньюсом очолив найбільш населений штат США з найбільшою економікою серед усіх штатів країни.

Та не обійшлося й без проблем – пандемія коронавірусу ледь не коштувала Ньюсому політичної кар'єри. У листопаді 2020-го губернатор відвідав вечерю в елітному ресторані French Laundry, фактично нехтуючи власними ж рекомендаціями щодо карантинних обмежень. Скандал лише посилив суспільне невдоволення та допоміг республіканцям, які вже на той момент збирали підписи за відкликання губернатора, домогтися проведення дострокового голосування щодо його усунення з посади.

Втім, у вересні 2021 року близько 62% виборців виступили проти відкликання Ньюсома, а вже наступного року він виграв чергові губернаторські вибори. І, схоже, на той момент політичні амбіції демократа перестали обмежуватися лише територією Каліфорнії.

Реклама

Ньюсом на зустрічі з посадовцями сфери охорони здоров'я під час пандемії COVID-19 / Фото – Wikimedia

Головний опонент Трампа: як Гевін Ньюсом прокладає собі шлях до Білого дому

Ще напередодні президентських виборів у США-2024 Гевін Ньюсом почав дедалі активніше втручатися в політичне життя інших штатів. До прикладу, у листопаді 2023-го року губернатор Каліфорнії навіть провів телевізійні дебати з тодішнім претендентом на президентство від Республіканської партії, губернатором Флориди Роном Десантісом.

А коли влітку 2024 року Джо Байден таки відмовився від участі у президентських перегонах, Ньюсома називали одним із потенційних кандидатів на його заміну. Втім, тоді губернатор, як і більшість керівництва Демократичної партії, вирішив підтримати кандидатуру Камали Гарріс.

При цьому Ньюсом, хоч і підтримував Камалу, але з часом обережно дистанціювався від її кампанії і не пристав не пропозицію стати №2 для кандидатки від Демпартії – тоді радник політика, заявив, що Ньюсом вже має "найкращу роботу у світі" й буде допомагати однопартійцям як роботу губернатор Каліфорнії.

Реклама

У підсумку претендентом на пость віцепрезидента став губернатор Міннесоти Тім Волз, який після поразки пішов на дно разом з Камалою, поховавши свою кар'єру на національному рівні. Натомість Ньюсом отримав репутацію "нової надії".

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому Гевін Ньюсом став однією з найпомітніших фігур Демократичної партії. Зокрема, у червні 2025 року між президентом США та губернатором Каліфорнії розгорівся конфлікт через рішення Трампа направити бійців Національної гвардії до Лос-Анджелеса на тлі протестів проти міграційних рейдів ICE. Ньюсом прямо назвав рішення президента незаконним, а влада Каліфорнії навіть подала позов проти адміністрації Трампа.

Силовики ICE затримують чоловіка в Лос-Анджелесі та додають популярності губернатору Каліфорнії / Фото – Wikimedia

Вже восени того ж року Ньюсом вирішив використати проти республіканців їхні ж методи, дзеркалячи і подекуди доводячи все до абсурду. Він перетворив свої соцмережі на хаб для мемів про Трампа і його невдачі (те саме робив і робить Трамп та його прихильники).

Реклама

Також у відповідь на зміну меж виборчих округів (так званий – Джерріме́ндеринґ) у республіканському Техасі губернатор ініціював аналогічний процес у Каліфорнії та домігся його схвалення на референдумі у листопаді 2025-го року. Таким чином, Ньюсом допоміг своїй партії у боротьбі за більшість у Палаті представників на проміжних виборах 2026 року, які завершились гучною перемогою Демпартії.

Паралельно з протистоянням Трампу Ньюсом намагався налагодити діалог із консервативними виборцями. Ще у березні 2025 року губернатор Калфіорнії запустив власний подкаст, гостями якого стали, зокрема, відомий консервативний активіст Чарлі Кірк і колишній радник Трампа Стів Беннон.

ЦІікаво, що у розмові з Кірком Ньюсом назвав участь трансгендерних спортсменок у жіночих спортивних змаганнях несправедливою, чим зрештою викликав обурення частини своїх прогресивних прихильників. Натомість експерти оцінили цей крок як спробу порозумітися з представниками інших поглядів.

Реклама

Чарлі Кірк на подкасті у Гевіна Ньюсома / Скріншот

Наразі Гевін Ньюсом офіційно не оголосив про намір балотуватися у президенти США. Причому у вересні 2026 року в інтерв'ю CNN Ньюсом заявив, що не братиме участі у президентській кампанії, якщо свою кандидатуру знову висуне його землячка Камала Гарріс.

Це попри те, що, згідно з останніми опитуваннями, 23% прихильників Демократичної партії вважають Ньюсома відмінним кандидатом у президенти – стільки ж, скільки й Гарріс. Вони разом входять до Топ 4 оптимальних потенційних претендентів на номінацію.

Попередні президентські рейтинги кандидатів від Демократичної партії / Reuters\Ipsos

Варто також розуміти, що Каліфорнія може стати як головним аргументом Ньюсома у боротьбі за Білий дім, так і його найбільшою політичною вразливістю. Адже попри економічні масштаби штату, за майже вісім років губернаторства демократу так і не вдалося розв'язати проблеми з доступністю житла та бездомністю. Власне, за це Ньюсому постійно докоряють його критики.

Однак, хоч би як Ньюсом поки публічно відгороджувався від президентської кампанії, він уже активно працює над власною впізнаваністю і за межами США, що, вочевидь, стане йому в пригоді у разі участі у президентських перегонах. І далеко не останнє місце в його міжнародній діяльності посідає саме Україна.

Альтернатива трампістам: чого Україна може очікувати від Гевіна Ньюсома

Інтерес Гевіна Ньюсома до України виник далеко не лише на тлі його президентських амбіцій. Каліфорнія має давню історію співпраці з нашою державою, адже ще з 1993 року Національна гвардія штату допомагає у підготовці українських військових.

А вже після початку повномасштабного вторгнення Ньюсом підписав розпорядження, яке передбачало контроль за дотриманням антиросійських санкцій компаніями, що співпрацюють із владою Каліфорнії. Штат також долучився до постачання Україні медичного обладнання, бронежилетів та захисних шоломів.

Гевін Ньюсом виступає на Мюнхенській конференції з безпеки / Фото – MSC

Втім, особливо активною співпраця стала вже у 2026 році. У лютому під час Мюнхенської безпекової конференції Ньюсом не лише розкритикував зовнішню політику адміністрації Трампа щодо американських союзників, але й підписав меморандум про співпрацю між Каліфорнією та Львівською областю. Зокрема, документ передбачає залучення каліфорнійських компаній до відбудови України, співпрацю у сферах енергетики, медицини та оборонної промисловості.

А вже 15 листопада Ньюсом особисто відвідав Львів, де зустрівся з очільником Львівської ОВА Максимом Козицьким, вшанував пам'ять загиблих українських військових та відвідав підприємства української оборонної промисловості. Ба більше, губернатор оголосив про передачу Україні понад 1 300 лікарняних ліжок, 11 мільйонів одиниць перев'язувальних матеріалів та польового госпіталю на 50 ліжок.

Допис Ньюсома про візит до Львова:

Звісно, поки зарано говорити про те, якою була б політика адміністрації Ньюсома щодо України. Демократ досі не представив детальної зовнішньополітичної програми, зокрема щодо майбутнього американської військової допомоги та умов завершення російсько-української війни, вступу України в НАТО тощо.

Втім, для України важливо вже те, що серед потенційних наступників Дональда Трампа є політик, який не лише декларує свою підтримку нашої держави, але й на практиці допомагає їй у межах власних сил та повноважень.