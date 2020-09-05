Поки Олександр Лукашенко розповідає про загрозу захоплення країни західними ставлениками в обличчі новоствореної Координаційної ради, українці побоюються, що нова влада в сусідній країні й зовсім може злитися з російською.

Хто такі нові обличчя білоруської опозиції – читайте в сюжеті журналістів 24 каналу.

Важливо Чий Крим: Тихановська уточнила свою позицію

► Світлана Тихановська про Крим

Вони борються з залежним від Кремля Лукашенком, а самі їздять то в Москву, то в анексований росіянами Крим. Який не наважуються назвати українським.

Світлана Тихановська – основний конкурент Олександра Лукашенка, а нині – символ протестного руху в Білорусі. Вона досі не може публічно визначитися з позицією щодо Криму. Раніше вона просто ухилялась від відповіді. Мовляв, це питання може розколювати білоруське суспільство. І лише тепер визнала, що анексувавши півострів, Росія порушила міжнародне право. Втім, українським Крим так і не назвала.



Світлана Тихановська / Фото LRT

А її ж чоловік, який і мав бути кандидатом у президенти, якби не арешт – раніше перетинав кримський кордон із російської сторони, порушуючи українські закони.

Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі всупереч цим законам,

– зазначила Тихановська.

► Валерій Цепкало спершу поїхав до Москви

Ще один із недопущених на вибори кандидатів – Валерій Цепкало, засновник парку високих технологій. Він втік із Білорусі, поїхав до Москви. А згодом – в Україну. На питання про Крим Цепкало теж відповідає обережно. І взагалі каже, що Крим – належить Росії.

Там зараз діють російські закони, російський рубль. Раніше він належав Україні, зараз він належить Росії. Я завжди неоднозначно відповідаю на це питання, тому що все-таки ми перебуваємо в якійсь ситуації, коли ми повинні розуміти й реальну політику,

– говорив Цепкало.



Валерій Цепкало / Фото РБК

► Віктор Бабарико очолював філію "Газпромбанку"

Третій білоруський опозиціонер, Віктор Бабарико – під арештом. Раніше він очолював білоруську філію російського "Газпромбанку". Бабаріко заявляв, що підтримує білоруський політичний нейтралітет.



Віктор Бабарико / Фото "Радіо Свобода"

Наразі, він перебуває під вартою, а від його імені говорить колишня очільниця його передвиборчого штабу, член президії координаційної ради Марія Колєснікова. Його соратники заснували партію "Вместе".

Вплив на Україну

Втім оголошення позачергових вільних виборів у Білорусі може проявити нових альтернативних кандидатів. Протести підштовхнули процес формування національної свідомості, і білоруси вже не захочуть бути під впливом Росії. І такий громадський запит може сприяти появі таких кандидатів, які будуть активно виступати за повну незалежність Білорусі від впливу Москви.

Той, хто з лідерів протестів у Білорусі в підсумку стане справжнім переможцем у протистоянні між Лукашенком і його народом – впливатиме й на Україну. Активне зближення Білорусі з Росією, зокрема в створенні Союзною держави, несе потенційну загрозу. Журналісти Informnapalm стверджують, що Білорусь уже майже повністю відійшла під повний військовий контроль Москви.

Треба зазначити, що для кордону Білорусі й України вже сформували окрему ударно-наступальну лінію збройних сил Російської Федерації. Там стоять польові угруповання, військова техніка та зброя,

– зазначив головний редактор Informnapalm Денис Івашин.

Якщо якимось дивом чи з братньою допомогою Росії – диктатор Лукашенко таки втримає владу, – цей сценарій альтернатив не лишає взагалі. Зараз Лукашенко постійно веде телефонні розмови з Володимиром Путіним. А очільник Кремля вже заявив про готовність відправити силовиків до Білорусі. Найближчим часом Лукашенко збирається відвідати Путіна особисто.