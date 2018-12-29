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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Хто був найбільш доброчесним суддею у 2018 році: візьмуть участь у опитуванні

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      Який суддя заслуговує на премію "ЧЕСТЬ року": беріть участь у опитуванні
      Який суддя заслуговує на премію "ЧЕСТЬ року": беріть участь у опитуванні / Колаж фундації DEJURE

      Щотижня на 24 каналі виходить програма "ЧЕСТЬ і НЕ.ЧЕСТЬ", яка відстежує події судової реформи та очищення суддівського корпусу. У кожному ж випуску цієї передачі фундація DEJURE відзначає доброчесних і не дуже суддів преміями "ЧЕСТЬ тижня" та "НЕ.ЧЕСТЬ тижня".

      Зараз же фундація DEJURE серед тих суддів, хто отримав "ЧЕСТЬ тижня", пропонує обрати найбільш гідного у році, що минає, представника суддівського корпусу.

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      Голосувати за людину, якій Ви би вручили нагороду "ЧЕСТЬ року", слід за цим посиланням.

      Ознайомитися із кандидатами на цю премію та їхніми заслугами можна або на Youtube-каналі фундації, або на сайті 24 каналу. Також на 24 каналі можна переглянути всі випуски програми "ЧЕСТЬ і НЕ.ЧЕСТЬ". 

      Додамо, що  премія "ЧЕСТЬ тижня" дістається суддям, які наближають становлення доброчесного та ефективного правосуддя в Україні, натомість "НЕ.ЧЕСТЬ тижня" вручається тим, кого у новій системі правосуддя не повинно бути.

      Нагадаємо, що останньою суддею, яка у 2018 році отримала премію "ЧЕСТЬ тижня", стала представниця Шевченківського районного суду Києва Ірина Макаренко, що розглядала позов, в якому опальний керівник ДФС Роман Насіров вимагав визнати дії свідка у кримінальній справі, в якій він фігурує, незаконними. У підсумку вона зважила усі за та проти, і відмовила у позові Насірова повністю.

      Теги: Соціологічне дослідження Судді Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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