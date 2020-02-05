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      Хто може безкоштовно відпочити у "Артеці" та "Молодій гвардії": Кабмін розширив список дітей

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      Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинку / Shutterstock

      В уряді розширили перелік пільгових категорій дітей, які отримують допомогу від держави для оздоровлення та відпочинку. Тобто, такі діти зможуть за рахунок Держбюджету отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія".

      Як повідомив у телеграмі прем’єр Олексій Гончарук, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 5 лютого.

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      Отже, тепер до переліку пільгових категорій дітей також входять:

      • діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
      • діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
      • діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
      • діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

      Зауважимо, що раніше таку допомогу від держави отримували:

      • діти-сироти;
      • діти, позбавлені батьківського піклування;
      • діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);
      • діти, один із батьків яких загинув (зник безвісти) у районах проведення АТО та ООС, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтв, а також внаслідок захворювання, отриманого під час перебування у вищезазначених районах;
      • діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час таких акцій;
      • діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
      • рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
      • діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
      • діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
      • діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
      • діти із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
      • діти із багатодітних сімей.

      Крім того, держава частково оплачує оздоровчі послуги (батьки, зокрема, мають заплатити 20%, 30% або 50% від вартості) таким категоріям дітей:

      20%

      • діти осіб, визнані учасниками бойових дій;
      • діти, які перебувають на диспансерному обліку;
      • члени дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможці міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
      • талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

      30%

      • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
      • члени дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
      • талановиті та обдаровані діти – переможці обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

      50%

      • відмінники навчання;
      • лідери дитячих громадських організацій;
      • члени дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможці обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
      • талановиті та обдаровані діти – переможці міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

      Радимо ознайомитися! Допомога дітям з інвалідністю у 2020 році: інфографіка

      Зауважимо, що у 2019 році один день у таборі "Молода гвардія" коштує 451 гривню, а повна вартість путівки на 21 день становить 9 тисяч 471 гривню.
      Натомість за один день у "Артеці" треба викласти 500 гривень і 20 копійок, а повна путівка на 21 день коштуватиме 10 тисяч 504 гривні 20 копійок. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Відпочинок
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