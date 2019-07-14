Хто може стати партнером "Слуги народу" в коаліції

За пропорційною частиною "Слуга народу", скоріш за все, проведе до Ради понад сотню депутатів. Але для формування більшості, необхідно 226 нардепів. Грубо кажучи, партії не вистачає ще більше сотні мандатів. Якусь частину "Слуга народу" добере за рахунок мажоритарних округів – може ще десь 50 мандатів. Але для формування коаліції цього мало. Усе одно необхідно шукати партнерів.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських

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Вона розглянула декілька варіантів:

• "Батьківщина"

За слова журналістки, в коаліцію дуже хоче "Батьківщина", але на умовах, що прем’єр-міністром стане Юлія Тимошенко. Таку умову "Слуга народу" виконувати не хоче і навряд чи буде.

"Усі добре пам'ятають часи президентства Віктора Ющенко і його конфронтацію з прем'єром Тимошенко. Чи згодна "Батьківщина" на вступ до коаліції без посади прем'єра? Поки що невідомо", – додала Бердинських.

• "Голос"

Бердинських зазначила, що інший кандидат на входження в коаліцію – партія "Голос" Святослава Вакарчука. Та за даними останнього дослідження КМІС, ще не факт, що вона потрапить до Ради. І одного "Голосу" для коаліції теж буде замало.



Рейтинг партій відповідно до опитування КМІС: інфографіка 24 каналу

• "Сила і честь"

"Під питанням є ще проходження до парламенту партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. Соціологи показують, що ця політсила не потрапляє до Ради. Але ми пам'ятаємо, як на президентських виборах Смешко здивував усіх своїм кінцевим результатом", – пояснила Бердинських.

На її думку, саме тому відкидати цей варіант теж не варто, і це теж потенційний учасник коаліційних перемовин.

• "Європейська солідарність"

"Європейська солідарність" Петра Порошенка згідно з опитуваннями проходить до Ради. Однак, зазначила Бердинських, уявити собі, що президентська політсила піде на коаліцію з ЄС – зараз неможливо.

Тому головна надія "Слуги народу" на мажоритарників. Допомогти сформувати коаліцію можуть самовисуванці та депутати різних політсил. Прогнозую, що процес формування коаліції буде непростим. Але вже зараз, в кулуарах різних політичних і дипломатичних зібрань, обговорюють потенційних претендентів на посаду прем'єр-міністра,

– підсумувала Бердинських.



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

Відео повного відеоблогу Крістіни Бердинських "Політична кухня" за 14 липня 2019