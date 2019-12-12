Хто з нардепів виконав найменше обіцянок за 100 днів: деталі у цифрах

"Зелений принтер", або "турборежим" – саме так охрестили монобільшість "слуг народу" в парламенті дев'ятого скликання. Серед них виявилися такі цікаві персонажі, як Тищенко, який порівнював формулу Штайнмаєра з надувною лялькою, Дубінський, в якого мама любить швидкість та чимало інших.

Незважаючи на це, робота, результати якої ще рано оцінювати, таки кипіла. Однак до парламенту пробралися і добре знайомі законотворці. Вони вкотре довели, що старі обранці не міняються.

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За перші 100 днів роботи парламенту депутати зареєстрували 797 законопроєктів. Тобто, майже по вісім кожного дня. 24 народні обранці досі не спромоглися подати жодного документу. Серед них 13 "слуг народу" і 9 депутатів ОПЗЖ.

Найбільше обіцянок за перші сто днів встиг провалити Вадим Рабінович – 11%.



Лідер з невиконання обіцянок

Другу сходинку посідає ексрегіонал, позафракційний Дмитро Шпенов – 10%.



На другому місці за кількістю поданих законопроєктів

Третю сходинку поділяють нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – в них по 9%.



Бронзові призери рейтингу невиконання обіцянок

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