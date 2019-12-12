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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Хто з нардепів виконав найменше обіцянок за 100 днів: деталі у цифрах

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      "Зелений принтер", або "турборежим" – саме так охрестили монобільшість "слуг народу" в парламенті дев'ятого скликання. Серед них виявилися такі цікаві персонажі, як Тищенко, який порівнював формулу Штайнмаєра з надувною лялькою, Дубінський, в якого мама любить швидкість та чимало інших.

      Незважаючи на це, робота, результати якої ще рано оцінювати, таки кипіла. Однак до парламенту пробралися і добре знайомі законотворці. Вони вкотре довели, що старі обранці не міняються.

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      За перші 100 днів роботи парламенту депутати зареєстрували 797 законопроєктів. Тобто, майже по вісім кожного дня. 24 народні обранці досі не спромоглися подати жодного документу. Серед них 13 "слуг народу" і 9 депутатів ОПЗЖ.

      Найбільше обіцянок за перші сто днів встиг провалити Вадим Рабінович – 11%.

      Вадим Рабінович законопроєкти Верховна Рада графіка
      Лідер з невиконання обіцянок

      Другу сходинку посідає ексрегіонал, позафракційний Дмитро Шпенов – 10%.

      Дмитро Шпенов Верховна Рада законопроєкти графіка
      На другому місці за кількістю поданих законопроєктів

      Третю сходинку поділяють нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – в них по 9%.

      Олександр Дубінський Юлія Тимошенко графіка Верховна Рада
      Бронзові призери рейтингу невиконання обіцянок 

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут    

      У "Слузі народу" відреагували на слова Путіна про "другу Сребреницю" на Донбасі
      сьогодні
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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Слуга народу Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Вадим Рабінович Олександр Дубінський Шпенов Дмитро Юрійович
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