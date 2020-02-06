Хто не зможе купити землю в Україні: деталі законопроєкту №2178-10

Верховна Рада розглядає законопроєкт №2178-10 про впровадження ринку землі. Після першого читання народні обранці подали більше 4 тисяч правок. У законопроєкті чітко вказано, хто не зможе придбати землю в Україні навіть попри умови голосування на референдумі про дозвіл на продаж землі іноземцям.

Перелік тих, хто може купувати землю залишився незмінним після першого читання, мовиться у законопроєкті №2178-10.

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Хто зможе купувати землю:

держава;

територіальні громади;

громадяни України;

юридичні особи, засновниками яких є тільки українці;

іноземці тільки після ухвалення відповідного рішення на всеукраїнському референдумі.

Однак у проєкті закону з’явився список тих, хто не зможе купити землю в Україні за жодних умов.

Хто не зможе купувати землю:

юридичні особи, акціонерами чи кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора чи окупанта;

особи, що належать чи належали до терористичних організацій;

юридичні особи, акціонером чи кінцевим бенефіціаром яких є іноземна держава;

юридичні особи, в яких неможливо встановити кінцевого вигодонабувача;

юридичні особи, бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах;

фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовано санкції, а також особи, пов’язані з ними;

юридичні особи, які належать юридичним та фізичним особам, зареєстрованим в державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зауважимо, що у першій версії законопроєкту прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означало, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

Наразі невідомо, чи цю правку прибрали з нової версії законопроєкту.

Впровадження ринку землі в Україні: що відомо

Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документу.

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада планує розглядати усі ці правки та голосувати за законопроєкт.

Як голосуватимуть депутати: які фракції підтримають законопроєкт

Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:

Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.



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