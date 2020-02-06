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      Хто не зможе купити землю в Україні: деталі законопроєкту №2178-10

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      Хто не зможе купувати землю в Україні / shutterstock.com

      Верховна Рада розглядає законопроєкт №2178-10 про впровадження ринку землі. Після першого читання народні обранці подали більше 4 тисяч правок. У законопроєкті чітко вказано, хто не зможе придбати землю в Україні навіть попри умови голосування на референдумі про дозвіл на продаж землі іноземцям.

      Перелік тих, хто може купувати землю залишився незмінним після першого читання, мовиться у законопроєкті №2178-10.

      Важливо: У ЄС дали поради, як правильно впровадити ринок землі в Україні

      Хто зможе купувати землю:

      • держава;
      • територіальні громади;
      • громадяни України;
      • юридичні особи, засновниками яких є тільки українці;
      • іноземці тільки після ухвалення відповідного рішення на всеукраїнському референдумі.

      Однак у проєкті закону з’явився список тих, хто не зможе купити землю в Україні за жодних умов.

      Хто не зможе купувати землю:

      • юридичні особи, акціонерами чи кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора чи окупанта;
      • особи, що належать чи належали до терористичних організацій;
      • юридичні особи, акціонером чи кінцевим бенефіціаром яких є іноземна держава;
      • юридичні особи, в яких неможливо встановити кінцевого вигодонабувача;
      • юридичні особи, бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах;
      • фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовано санкції, а також особи, пов’язані з ними;
      • юридичні особи, які належать юридичним та фізичним особам, зареєстрованим в державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

      Зауважимо, що у першій версії законопроєкту прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означало, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Наразі невідомо, чи цю правку прибрали з нової версії законопроєкту.

      Впровадження ринку землі в Україні: що відомо

      Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документу.

      Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада планує розглядати усі ці правки та голосувати за законопроєкт.

      Як голосуватимуть депутати: які фракції підтримають законопроєкт

      Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:

      • Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
      • Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

      ринок землі, де не можна продавати землю
      У яких країнах заборонено продавати землі сільськогосподарського призначення / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Верховна Рада Ринок землі Законодавство
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