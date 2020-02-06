Хто не зможе купити землю в Україні: деталі законопроєкту №2178-10
Верховна Рада розглядає законопроєкт №2178-10 про впровадження ринку землі. Після першого читання народні обранці подали більше 4 тисяч правок. У законопроєкті чітко вказано, хто не зможе придбати землю в Україні навіть попри умови голосування на референдумі про дозвіл на продаж землі іноземцям.
Перелік тих, хто може купувати землю залишився незмінним після першого читання, мовиться у законопроєкті №2178-10.
Важливо: У ЄС дали поради, як правильно впровадити ринок землі в Україні
Хто зможе купувати землю:
- держава;
- територіальні громади;
- громадяни України;
- юридичні особи, засновниками яких є тільки українці;
- іноземці тільки після ухвалення відповідного рішення на всеукраїнському референдумі.
Однак у проєкті закону з’явився список тих, хто не зможе купити землю в Україні за жодних умов.
Хто не зможе купувати землю:
- юридичні особи, акціонерами чи кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора чи окупанта;
- особи, що належать чи належали до терористичних організацій;
- юридичні особи, акціонером чи кінцевим бенефіціаром яких є іноземна держава;
- юридичні особи, в яких неможливо встановити кінцевого вигодонабувача;
- юридичні особи, бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах;
- фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовано санкції, а також особи, пов’язані з ними;
- юридичні особи, які належать юридичним та фізичним особам, зареєстрованим в державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зауважимо, що у першій версії законопроєкту прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означало, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.
Наразі невідомо, чи цю правку прибрали з нової версії законопроєкту.
Впровадження ринку землі в Україні: що відомо
Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали більше 4 тисяч правок до документу.
Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада планує розглядати усі ці правки та голосувати за законопроєкт.
Як голосуватимуть депутати: які фракції підтримають законопроєкт
Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі:
- Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
- Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
- Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
- Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
- Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.
У яких країнах заборонено продавати землі сільськогосподарського призначення / інфографіка 24 каналу