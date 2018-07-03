Huawei презентувала Honor 10 GT з рекордною оперативною пам’яттю

3 липня компанія Huawei представила розширену версію Honor 10 – Honor 10 GT. Це перший смартфон компанії, що отримав 8 ГБ оперативної пам'яті.

Про це повідомляє видання prostotech.com.

Також Honor 10 GT отримав "революційну" технологією GPU Turbo (GT). Це оптимізована технологія прискорення графіки, яка збільшує продуктивність смартфона на 60%, і в той же час споживає на 30% менше енергії.

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При цьому функція енергозбереження, яку отримав Honor 10 GT, передбачає, що протягом 8 годин в режимі очікування споживання буде всього 2-3%.

Крім того, новинка отримала функцію Super Night Scene, що дає змогу робити якісні знімки вночі без використання штатива. Щоправда, отрмає модель цю функцію після з бета-оновлення, що відбудеться 12 липня.

Honor 10 GT отримав 8 ГБ оперативної пам'яті

Подвійна основна камера має 24 МП + 16 МП, а фронтальна – ​​ 24 МП. Під екраном розміщений сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку "Нome".

Honor 10 GT отримав 5,84-дюймовий IPS-дисплей, з роздільною здатністю FHD + (2280 x 1080 пікселів) та класичним співвідношенням сторін 19: 9. Працює новинка на чіпсеті Kirin 970.

Що стосується ціни, то поки інформації немає.

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