Хуг терміново вирушає на Донбас через загострення ситуації на лінії розмежування, – ОБСЄ
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг вирушає на Донбас через серйозне погіршення ситуації на лінії розмежування.
Про це повідомляють на офіційному сайті ОБСЄ.
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Ввечері 17 травня Перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг вирушить із візитом на Донбас з огляду на серйозне погіршення ситуації з безпекою за останню добу,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час візиту Хуг проведе оцінку безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення та її впливу на життя цивільного населення, а також обговорить із залученими сторонами заходи щодо зниження напруженості.
Нагадаємо, за минулу добу ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил ускладнилася. В лавах українських захисників є загиблі і поранені. Внаслідок бойових дій 16 травня на фронті загинуло двоє українських військових, четверо бійців зазнали поранень.