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Хуг срочно отправляется на Донбасс из-за обострения ситуации на линии разграничения, – ОБСЕ

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Хуг срочно отправляется на Донбасс из-за обострения ситуации на линии разграничения, – ОБСЕ
Хуг срочно отправляется на Донбасс из-за обострения ситуации на линии разграничения, – ОБСЕ / unian.net

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отправляется на Донбасс из-за серьезного ухудшения ситуации на линии разграничения.

Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

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Вечером 17 мая Первый заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отправится с визитом на Донбасс учитывая серьезное ухудшение ситуации с безопасностью за последние сутки,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита Хуг проведет оценку ситуации безопасности вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлеченными сторонами меры по снижению напряженности.

Напомним, за прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил осложнилась. В рядах украинских защитников есть погибшие и раненые. В результате боевых действий 16 мая на фронте погибли два украинских военных, четверо бойцов получили ранения.
 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики ОБСЕ
Источник: 24 канал
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