Выбиты стекла и поломаны деревья: жуткие последствия обстрела школы в Светлодарске

Утром 17 мая пророссийские оккупанты обстреляли школу №11 в Светлодарске. На момент обстрела внутри находились более 300 детей.

В результате обстрелов пострадал один гражданский, который в этот момент был неподалеку от школы с собственным авто.

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Полиция Донетчины сообщает, что в классах в это время находилось 387 детей и 46 сотрудников учебного заведения.

Все они были немедленно эвакуированы.

Вследствие удара в школе выбиты примерно 30 стекол в окнах.

Как информирует корреспондент 24 Канала Алексей Годзенко, полицейские взяли учебное заведение под охрану.

На место обстрела прибыл председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



Жебривский прибыл на место обстрела школы в Светлодарске//24 Канал