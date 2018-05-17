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Выбиты стекла и поломаны деревья: жуткие последствия обстрела школы в Светлодарске

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Утром 17 мая пророссийские оккупанты обстреляли школу №11 в Светлодарске. На момент обстрела внутри находились более 300 детей.

В результате обстрелов пострадал один гражданский, который в этот момент был неподалеку от школы с собственным авто.

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Полиция Донетчины сообщает, что в классах в это время находилось 387 детей и 46 сотрудников учебного заведения.

Все они были немедленно эвакуированы.

Вследствие удара в школе выбиты примерно 30 стекол в окнах.

Как информирует корреспондент 24 Канала Алексей Годзенко, полицейские взяли учебное заведение под охрану.

На место обстрела прибыл председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Жебрівський обстріл школа Світлодарськ
Жебривский прибыл на место обстрела школы в Светлодарске//24 Канал

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Дети Фотоновости Образование Новости Донецка Павел Жебривский
Источник: 24 Канал
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