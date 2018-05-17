Выбиты стекла и поломаны деревья: жуткие последствия обстрела школы в Светлодарске
Утром 17 мая пророссийские оккупанты обстреляли школу №11 в Светлодарске. На момент обстрела внутри находились более 300 детей.
В результате обстрелов пострадал один гражданский, который в этот момент был неподалеку от школы с собственным авто.
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Полиция Донетчины сообщает, что в классах в это время находилось 387 детей и 46 сотрудников учебного заведения.
Все они были немедленно эвакуированы.
Вследствие удара в школе выбиты примерно 30 стекол в окнах.
Как информирует корреспондент 24 Канала Алексей Годзенко, полицейские взяли учебное заведение под охрану.
На место обстрела прибыл председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Жебривский прибыл на место обстрела школы в Светлодарске//24 Канал