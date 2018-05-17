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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вибиті шибки і поламані дерева: моторошні наслідки обстрілу школи у Світлодарську

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Вранці 17 травня проросійські окупанти обстріляли школу №11 у Світлодарську. На момент обстрілу всередині перебувало понад 300 дітей.

Внаслідок обстрілів постраждав один цивільний, який в цей момент був неподалік від школи з власним авто.

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Поліція Донеччини повідомляє, що в класах у цей час перебувало 387 дітей та 46 працівників навчального закладу.

Усіх їх було негайно евакуйовано.

Внаслідок удару у школі вибито приблизно 30 шиб у вікнах.

Як інформує кореспондент 24 Каналу Олексій Годзенко, поліцейські взяли навчальний заклад під охорону.

На місце обстрілу прибув голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Жебрівський обстріл школа Світлодарськ
Жебрівський прибув на місце обстрілу школи у Світлодарську//24 Канал

Теги: Новини України Світлодарська дуга Війна на Донбасі Діти Фотоновини Освіта Новини Донецька Павло Жебрівський
Джерело: 24 Канал
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