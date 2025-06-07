Хунта М'янми, яку підтримує Росія, заарештувала 6-річну дитину за вбивство генерала, – ЗМІ

22 травня відставного бригадного генерала та колишнього посла в Камбоджі 68-річного Чо Тун Ауна застрелили 22 травня в Янгоні, коли він гуляв зі своїм онуком. Відповідальність за напад взяло на себе міське партизанське угруповання "Воїни Золотої Долини".

Хунта М'янми заарештувала 16 осіб у справі ро резонансне вбивство генерала. Серед них – 6-річна дівчинки та хлопчик-підліток, передає 24 Канал із посиланням на Independent.

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Хунта у М'янми заарештувала 6-річну дитину

Цей напад став одним із найгучніших у серії цілеспрямованих вбивств, у результаті яких після військового перевороту в лютому 2021 року та повалення демократичного уряду на чолі з лауреаткою Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі було ліквідовано понад 5 відставних офіцерів, включно з майорами та генералами.

Серед заарештованих, як повідомляє видання Global New Light of Myanmar, контрольоване хунтою, є один з імовірних убивць, четверо підозрюваних у нагляданні за обстановкою, двоє лікарів, які надали допомогу пораненому під час замаху, а також кілька співучасників і членів родин.

Опубліковане газетою фото заарештованих включало знімки шестирічної дівчинки та підлітка. У публікації стверджувалося, що всі вони були членами угруповання Golden Valley Warriors.

За словами самих повстанців, вони вбили генерала через його постійну підтримку військових операцій, включно з нападами на цивільних.

Після перевороту у 2021 році М'янма занурилася у громадянську війну. Армія, що прямо або опосередковано керувала країною більшу частину часу від здобуття незалежності, розпочала масштабні репресії проти протестувальників та збройних груп опору. Бійці за демократію, що об'єдналися з етнічними меншинами, які борються за автономію, вступили в збройне протистояння з хунтою. Аналітики вважають, що повстанці вже контролюють значну частину території країни.

За даними правозахисної організації Assistance Association of Political Prisoners, з моменту перевороту хунта заарештувала понад 29 000 людей, включно з понад 6 000 жінок і 600 дітей.

Довідка: Основними зовнішніми союзниками хунти є Росія і Китай. Зокрема, росіяни постачають хунті озброєння і тренують пілотів для Військово-повітряних сил М'янми. Москва неодноразово виступала з дипломатичним захистом військової хунти на міжнародній арені, зокрема в Раді Безпеки ООН, блокуючи санкційні чи засуджувальні резолюції.