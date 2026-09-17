Хвиля похолодання суне на Україну: коли розпочнуться довгоочікувані опади

З наступного тижня на погоду в Україні впливатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону. Він зумовить дощову погоду та зниження температури повітря.

За прогнозом начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, після цієї хвилі холоду все ще може повернутися відносно тепла погода.

Коли прогнозують похолодання?

Разом із північними вітрами 21 вересня до наших регіонів також надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії. Воно зумовить зниження температурного фону, тож вночі температура становитиме +8…+13 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +16…+21 градус.

Попередні модельні оцінки свідчать, що з 22 по 25 вересня погода залишатиметься вологою. Циклонічні вихори періодично приноситимуть дощі різної інтенсивності, а холодне повітря продовжить надходити до регіонів.

У цей період температура повітря у нічні години знизиться до +7…+12 градусів, а вдень становитиме +12…+17 градусів. За словами Постриганя, хвиля похолодання буде відчутною, однак поки про заморозки не йдеться.

Втім, навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз – з'являтимуться "сонячні вікна". Бабине літо ще повернеться,

– зазначив синоптик.

Раніше повідомлялось, що з наступного тижня опадів по українських регіонах стане більше. Очікується, що середні температурні показники знизяться приблизно на 5 градусів.