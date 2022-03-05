Хвороби грають на руку ворогу, – лікар закликав не забувати про вакцинацію від інфекцій

В умовах війни Росії проти України громадянам важливо не забувати про вакцинацію від інфекційних хвороб. Вони можуть грати на руку ворогу.

Про це розповів сімейний лікар Ігор Заставний в ефірі 24 каналу. Наприклад, у воєнний час дуже важливою є вакцинація від правця та дифтерії.

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"У воєнний час ніхто не скасовує інфекційних захворювань. Вони навіть можуть часто грати на руку ворогу", – заявив лікар.

За його словами, у військових чи мирних громадян можуть бути поранення або травми. Вони контактуватимуть із землею та брудом, а саме так передається правець.

Не забуваймо про вакцинацію, про інфекційний контроль і робімо все відповідно до стандартів і наказів,

– заявив Заставний.

Лікар також зауважив, що не варто нехтувати й вакцинацією від коронавірусу та дотримуватися необхідних карантинних обмежень, наскільки це можливо.

"Ви постійно йдете в укриття, де контактуєте з людьми. Військові перебувають у казармах чи будь-яких інших місцях разом. Про маски тут вже у багатьох випадках, на жаль, не мовиться, хоча не варто про це забувати", – додав Заставний.

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