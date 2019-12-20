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      БЛОГ Дмитро Дубілет
      Міністр Кабінету міністрів України.

      І тут програємо. Чому взаємодію бізнесу з військкомати потрібно спростити

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      Тільки папір, тільки хардкор! / Переяслав-Хмельницька міська рада

      Нещодавно співробітник великої західної компанії поділився зі мною цікавими даними – скільки коштує кадрове адміністрування в різних країнах Європи.

      За їх підрахунками один співробітник у Німеччині їм коштує 40 центів, Угорщині – 60 центів. Скільки коштує українець? Більше 2-х доларів!

      Про що це говорить? Про те, що Україна і тут програє європейським країнам. Наступного разу, коли який-небудь інвестор буде думати, відкрити офіс у нас або, скажімо, у Польщі, він у тому числі братиме до уваги ці витрати. Про це пише на своїй сторінці у Телеграм міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

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      Звідки беруться ці витрати?

      Наприклад, багато часу в компаній йде на взаємодію з військкоматами.

      Вчора я зустрічався з представниками великого бізнесу і наслухався з перших вуст, чого їм це вартує.

      За законом великі компанії повинні мати спеціальних співробітників, які ведуть облік військовозобов'язаних. Вони знаходяться у постійній кореспонденції з військкоматами по всій країні, повідомляючи їх про будь-яку зміну статусу своїх співробітників.

      Всі ці листування з військкоматами, звісно, у паперовій формі. Тільки папір, тільки хардкор. Але проблема тут не стільки в папері, скільки в тому, що вся інформація, яку військкомати вимагають у бізнесу, у держави вже є.

      Я розраховую, що незабаром ми зможемо домогтися того, що військкомати не мучитимуть бізнес цими запитами. Єдине, де взаємодія військкоматів і бізнесу можна залишити – це питання бронювання (там теж є проблеми) і, можливо, якихось навчань.

      Військкомати, трудові книжки, лікарняні та багато інших аспектів – все це має бути максимально спрощено.

      Прагнемо, щоб вартість супроводу співробітника була, як у Німеччині.

      Варто знати: Скільки в 2020 році ФОПи платитимуть за себе і співробітників

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      Автор: Дмитро Дубілет
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Бізнес Дмитро Дубілет
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