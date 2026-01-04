Помер львівський телеведучий та конферансьє Ігор Кобрин

У Львові 4 січня пішов із життя ведучий телевізійних та концертних програм Ігор Кобрин. На момент смерті йому було 60 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заслуженого артиста України та співака Андрія Заліска.

Що відомо про смерть Ігоря Кобрина?

Андрій Заліско повідомив, що Ігор Кобрин пішов у засвіти 4 січня. Він був колегою заслуженого артиста, телеведучим, конферансьє та продюсером.

Ігор Кобрин. Світла пам'ять... Найкращі спогади назавжди залишаться з нами,

– написав співак.

Парастас відбувся у неділю, 4 січня, у Храмі Всіх Святих Українського Народу УГКЦ на вул. С. Петлюри, 32 о 19:00.

Інформацію про похорон оприлюднять згодом.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Кобрина через його відхід із земного життя.

Варто зазначити, що Ігор Кобрин був знаковою постаттю у медійному та культурному просторі Львова. Він народився у 1965 році, і у травні минулого року відзначив своє 60-річчя.



Ігор Кобрин помер 4 січня 2026 року / Фото з фейсбуку телеведучого

Протягом багатьох років Ігор Кобрин працював над телевізійними проєктами, виступав як ведучий урочистих подій та займався продюсерською діяльністю, підтримуючи українських артистів.

Колеги та друзі згадують його як професіонала своєї справи, відданого сцені та роботі в медіа.

