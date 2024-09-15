Коломойського позбавили громадянства Кіпру: що сталося

Ігор Коломойський втратив кіпрське громадянство. Влада країни позбавила олігарха паспорта через шахрайство, неправдиві заяви та приховування фактів.

У рішенні Ради міністрів Кіпру від 4 вересня 2024 року зазначено, що як до, так і після натуралізації, Коломойський є особою сумнівного характеру. Повідомляється, що набуття ним громадянства Кіпру створює величезний ризик для репутації країни.

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Чому Коломойський втратив громадянство Кіпру

Як пишуть ЗМІ, ключовою причиною для позбавлення Ігоря Коломойського громадянства Кіпру було те, що олігарх приховав факт відкритої справи про ухилення від сплати податків у Росії, яку розслідували проти нього в 2008 році.

Олігарх отримав "золотий паспорт" Кіпру ще в далекому 2010 році через "значні інвестиції в острівну країну".

Розслідування незалежної комісії встановила причетність Коломойського до інших серйозних злочинів:

Коломойський має обвинувачення у відмиванні грошей та шахрайстві на суму 130,5 мільйонів доларів у період 2013 – 2020 років.

Також олігарх має обвинувачення у розтраті 250 мільйонів доларів "Приватбанку".

Міністерство юстиції США розпочало в серпні 2020 року провадження щодо арешту майна в різних штатах, придбаного через відмивання грошей кіпрським відділенням "Приватбанку".

У 2021 році Державний департамент заборонив Коломойському в'їзд до США через його причетність до великих корупційних справ.

У вересні 2019 МЗС повідомили про напади на колишнього голову НБУ, одного з керівників рекапітуляції та націоналізації системного "Приватбанку", одним із власників якого є Коломойський. Він використовував відділення на Кіпрі для відмивання коштів та інших протиправних дій.

Широко задіяв підрозділ із боротьби з приховуванням злочинів

Окрім кіпрського громадянства Ігор Коломойський є громадянином Ізраїлю з 1995 року, а також України.

Цікаво! У 2014 році, коли Коломойський ще був головою Дніпропетровської області, олігарх зазначав, що не вважає порушенням наявність ще двох громадянств. Тоді він казав, що "закон забороняє подвійне громадянство, а потрійне – ні".