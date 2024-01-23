Апеляційний суд залишив під вартою бізнесмена Мазепу
23 січня 2024, 17:01Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Ввечері 18 січня стало відомо про затримання українського бізнесмена Ігоря Мазепи. Відомо, що зараз він перебуває під вартою, адже є фігурантом однієї із справ ДБР.
Суд під час засідання 23 січня ухвалив рішення залишити Ігоря Мазепу під вартою. Він та його брат проходить по справі про привласнення землі поблизу Київської ГЕС.
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Його хотіли взяти на поруки
Бізнесмена хотіли взяти на поруки близько десяти людей. Зокрема, депутат Андрій Герус.
Водночас Мазепі зменшили суму застави до 21 мільйона гривень.