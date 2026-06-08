Один тест проти 11 років навчання: Терехов закликав змінити правила вступу до вишів

Складання НМТ в умовах постійних обстрілів та знецінення шкільних атестатів змушує українських дітей виїжджати навчатися за кордон. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочої поїздки до Рівного виступив проти чинної системи вступу до закладів вищої освіти.

Про це йдеться у телеграм-каналі АПМГ.

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Терехов про зміну правил вступу до вишів

По-перше, категорично проти того, щоб приймали виші дітей тільки за НМТ. Дитина 11 років ходить до школи, хоче, щоб вона навчалася краще, старається, має гарні оцінки. І одним тестом усе це можуть перекреслити. Навіщо тоді дитині вчитися? А інші країни кажуть: "А нас не цікавить ваше НМТ, нас цікавить тільки ваш атестат". І що ми в такому разі робимо? Діти виїжджають. Хто ж у нас залишиться? Яке ж у нас майбутнє буде?,

– наголосив Терехов.

Окремо він звернув увагу на формат самого іспиту. Складання чотирьох предметів поспіль є надмірним навантаженням для будь-якого випускника, а для підлітків із прифронтових регіонів, які ночують в укриттях під обстрілами – несправедливим.

Як дитина може скласти тест НМТ? Чотири предмети за чотири години. Та ми з вами ніколи цього не зробимо. Як це можливо зробити? Зробіть два, через два дні ще два. Тоді дитина буде у зовсім іншому стані,

– підкреслив очільник АПМГ.

Терехов зазначив, що у Харкові вдалося відстояти кожен заклад вищої освіти, проте для їх роботи потрібні студенти. Тому місцева влада виступає за перегляд правил вступу та скасування штучних бар'єрів для молоді.