Заступника генпрокурора звинуватили у відвідуванні ресторану у комендантську: він відреагував

Журналісти оприлюднили розслідування про те, як українські чиновники порушують комендантську годину в ресторанах. На це вже відреагував один з них.

Відповідний сюжет опублікувала "Українська правда". Заступник генпрокурора Ігор Мустеца вже скерував лист до редакції видання.

Зверніть увагу Кличко звільнив Олександра Никоряка: той відпочивав у ресторані у комендантську годину

Заступник генпрокурора відреагував на звинувачення

У матеріалі йдеться про те, що опівночі в комендантську годину ЗМІ помітили заступника генпрокурора Ігоря Мустецу, який покидав ресторан Frou Frou.

Тому 7 червня Мустеца скерував лист до редакції видання "Українська правда", в якому заявив, що на відео зафіксована зовсім інша людина, а не він. Також він додав, що жоден із вказаних закладів не відвідував.



Ігор Мустеца на відео / Скриншот

Зауважимо, що окрім Мустеци у розслідуванні йдеться про директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка та київського забудовника Артура Мхітаряна. Як виявилось, під час комендантської години забудовники, правоохоронці та київські чиновники відвідують ресторани.

Кличко звільнив Никоряка

Нагадаємо, що у Києві звільнили директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка через те, що він відпочивав у ресторані під час комендантської години.

Так, Кличко сказав чиновнику написати відповідну заяву.

Окрім цього, мер звернувся до правоохоронних органів щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину.