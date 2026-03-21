Ексофіцер ФСБ Ілля Богданов висвятився в диякони ПЦУ

Військовослужбовець Російського добровольчого корпусу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ілля Богданов висвятився на диякона ПЦУ.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Водночас він запевнив, що залишається військовим, і пізніше повернеться на фронт.

Як це пояснив Богданов?

"Митрополит Олександр Драбинко звершив мою дияконську хіротонію. Дві ночі не спав, хвилювався… Але після того, як єпископ прочитав молитву, щоб Святий Дух доповнив те, чого мені бракує для служіння Господу", – написав він.

Ілля Богданов запевнив, що досі залишається військовим, і після висвячення він планує повернутися на фронт. Але, як зауважив чоловік, відтепер він служитиме без права вбивати, і, за його словами, тепер "послужить словом".

Надалі сподіваюся довчитися на священника. Сподіваюся, Господь управить,

– ідеться у повідомленні.

Також Богданов звернувся до колишніх колег зі спецслужб Росії, які, за його словами, раніше намагалися його ліквідувати. Він сказав, що відтепер будь-які подібні спроби матимуть інший резонанс, бо він є кліриком церкви.

Що відомо про Богданова?

Відомо, що Ілля Богданов народився у Владивостоці й з 2003 року був пов'язаний з націоналістичними рухами. Він закінчив Хабаровський прикордонний інститут ФСБ, після чого проходив службу у різних підрозділах.

Після початку війни у 2014 році він перейшов на бік України, спершу долучився до батальйону "Донбас", а згодом доєднався до Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", де був командиром взводу.

Згодом за указом чинного на той момент президента Петра Порошенка він отримав громадянство України. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Ілля знову долучився до бойових дій на фронті.

Внаслідок цього військовослужбовець зазнав поранення, пройшов лікування і пізніше вступив до Російського добровольчого корпусу, у складі якого продовжив воювати проти окупантів на боці української сторони.

Про які замахи на нього відомо?