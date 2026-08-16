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24 Канал Новини України Пов'язаний зі "Слугою народу" бізнесмен Павлюк втік з місця п'яної ДТП на Вінниччині, – ЗМІ
16 серпня, 16:28
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Оновлено - 16:29, 16 серпня

Пов'язаний зі "Слугою народу" бізнесмен Павлюк утік з місця п'яної ДТП на Вінниччині, – ЗМІ

Анастасія Колеснікова

Увечері 15 серпня у Вінницькому районі сталася ДТП за участі трьох автомобілів. За кермом одного з них, за даними ЗМІ, перебував чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк.

Як пише "Українська правда", саме він намагався втекти з місця ДТП. У Нацполіції своєю чергою підтвердили спробу втечі одного з учасників аварії.

Що відомо про ДТП у Вінницькому районі?

За даними поліції, водій Ford виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Lexus. Від удару Lexus за інерцією врізався у Volkswagen Passat.

Після прибуття поліції водій Lexus втік з місця ДТП – за ним приїхав Mercedes Brabus, у якому той покинув місце події. Втім, втекти далеко чоловікові не вдалося – патрульні зупинили його на одному з блокпостів.

Павлюка зупинили правоохоронці / Фото "Українська правда"

Журналісти стверджують, що за кермом Lexus перебував бізнесмен Ілля Павлюк. Перевірка показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,46 проміле алкоголю.

Також нетверезим був і водій Ford. У його крові зафіксували 1,6 проміле алкоголю. 

Водійка Volkswagen Passat була тверезою.

Наразі усі три автомобілі помістили на арештмайданчик. Поліція відкрила кримінальне провадження, триває розслідування.

Аварія з Павлюком у Вінницькому районі / Фото поліція

 

Що відомо про Іллю Павлюка?

У лютому 2021 року Офіс генпрокурора розпочав розслідування через можливий вплив буковинського бізнесмена Іллі Павлюка на частину народних депутатів. 

Ще у грудні 2020 року журналісти Bihus.Info повідомляли, що депутати від "Слуги народу" регулярно приходили до офісу Павлюка неподалік Офісу президента. 

Зокрема, їх помічали там перед голосуваннями за бюджет і рішеннями, які могли бути вигідними Рінату Ахметову. 

За даними LIGA.net, Павлюк є кумом колишнього керівника обласного штабу "Слуги народу" на Буковині Віталія Другановського. 

Також повідомлялося, що він міг фінансувати виборчі кампанії мажоритарників із Буковини. 

Журналіст Юрій Бутусов у матеріалі для "Дзеркала тижня" називав Павлюка впливовою людиною на митниці. 

Біля його офісу журналісти також неодноразово помічали народних депутатів Олега Марусяка, Дмитра Соломчука, Богдана Торохтія, Сергія Буніна та Олександра Горобця.

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Аварії та ДТП Слуга народу Новини Чернівців Поліція