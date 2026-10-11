Ілон Маск зайшов надто далеко й опинився на темному боці

"Зеленський зайшов надто далеко", – так Ілон Маск відреагував на останні заяви Дональда Трампа щодо України.

Трамп перед цим різко розкритикував українські удари по російських НПЗ, заявив, що Зеленський мав можливість домовитися з Росією, а потім узагалі заговорив про те, що Україні нібито потрібен інший президент. Маск фактично підтримав цю лінію. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Найбільше впадає в очі те, як сильно змінилася його позиція щодо України за останні роки. На початку повномасштабного вторгнення Маск справді зробив для України дуже багато.

Саме Starlink у критичний момент допоміг зберегти зв'язок, забезпечував роботу державних структур, лікарень, військових підрозділів і операторів дронів. Україна отримала десятки тисяч терміналів, а сама система стала однією з ключових для фронту. Цей внесок був настільки суттєвим, що згодом Зеленський нагородив Маска орденом Свободи.

Але паралельно з цим його політична риторика поступово почала рухатися зовсім в інший бік. Ще у 2022 році Маск запропонував свій другий варіант завершення війни (перший, представлений ще в березні 2020, – бій Маска та Путіна в ринзі – 24 Канал). Той план Маска передбачав фактичне залишення Криму Росії, нові голосування на окупованих територіях і нейтральний статус України. Тобто країні, на яку напали, пропонували відмовитися від частини своїх територій і майбутнього в НАТО заради домовленості з державою, яка цю війну розпочала.

Потім з'явилися історії зі Starlink. Маск сам підтвердив, що відмовив Україні в розширенні покриття системи в районі Севастополя, коли Київ хотів провести операцію проти російського Чорноморського флоту. Він пояснив це небажанням перетворювати SpaceX на безпосереднього учасника великої воєнної операції та страхом перед ескалацією.

Пізніше з'явилися й повідомлення про обмеження роботи Starlink у районах, де наступали українські війська. Після цього Маск дедалі частіше почав повторювати, що Росія, на його думку, не програє цю війну, а подальша західна допомога Україні лише затягує бойові дії.

Тепер Ілон Маск виступав проти нових великих пакетів підтримки, говорив про необхідність компромісу з Москвою і неодноразово давав зрозуміти, що повернення всіх окупованих територій вважає нереалістичним.

І ось тут проявляється головний парадокс його позиції. Коли Росія захоплює українську територію, Маск говорить, що її повернення нереалістичне і треба шукати компроміс. Коли Україна просить можливість бити по російських ракетних установках, які запускають ракети по її містах, він говорить про ризик ескалації. Коли Україна атакує російські НПЗ, які напряму пов'язані з економікою держави, що веде війну, він підтримує критику Зеленського. А коли Росія продовжує удари по Україні, головний акцент у його публічних заявах дуже часто все одно зміщується на те, що саме Київ повинен швидше погодитися на мир.

Сам Маск називає такий підхід прагматичним. Але виглядає він дуже односторонньо. Майже всі його рецепти завершення війни зводяться до поступок саме з боку України. Відмовитися від частини територій. Не розраховувати на повернення всього захопленого. Не вступати до НАТО. Не використовувати Starlink для ударів углиб Росії. Не сподіватися на нескінченну військову допомогу. Погодитися на компроміс, навіть якщо Москва не відмовляється від своїх вимог.

До Росії публічних вимог у нього значно менше. Особливо показово це виглядає зараз, коли Трамп домовляється з Путіним про російське пальне, послаблює частину обмежень і одночасно тисне на Україну через удари по російських НПЗ. Після цього американський президент заявляє, що Україні потрібен інший президент, а Маск пише, що Зеленський "зайшов надто далеко".

У цій історії є ще одна дуже показова деталь. Коли сам Маск свого часу жорстко посварився з Трампом, публікував різкі дописи (зокрема, й про дотичність Трампа до справи Епштейна – 24 Канал) й закликав до його імпічменту, він згодом вибачився і написав, що деякі його слова "зайшли надто далеко".

Тепер майже те саме формулювання він використовує вже щодо Зеленського.

Тільки Зеленський, за цією логікою, "зайшов надто далеко" не через пости у соцмережах і не через особисту сварку. А через те, що Україна продовжує бити по інфраструктурі держави, яка веде проти неї повномасштабну війну.

Саме тому ця позиція Маска виглядає настільки цинічною. Він багато говорить про мир, але майже кожен його варіант цього миру передбачає, що платити за нього має передусім Україна. Росія захоплює території — Україна має змиритися. Росія атакує — Україна має не відповідати занадто жорстко. Росія висуває вимоги — Україна має шукати компроміс. І тепер, коли Зеленський не погоджується просто прийняти правила, які вигідні Москві, Маск оголошує, що саме він "зайшов надто далеко".